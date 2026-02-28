Cuba revela nuevos detalles sobre el intento de infiltración armada con fines terroristas

Mientras desde ciertos sectores en Miami se intenta vender la historia de una «lancha civil con cubanos inocentes» que venían a «ayudar», la realidad que emerge de la investigación oficial muestra un cuadro radicalmente diferente: el de una operación de infiltración armada, cuidadosamente planificada desde Florida, con objetivos que atentan contra la seguridad del Estado cubano.

Las pruebas del terrorismo: Armas, municiones y la lista de implicados

La versión que promueven ciertos grupos anticubanos choca frontalmente con los elementos materiales probatorios que ya manejan las autoridades.

Se trataba de un equipo de infiltración bien armado, con objetivos claros y precisos de cometer actos de terrorismo dentro de la Isla.

El Primer Coronel Ybey Carballo Pérez, Jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras (MININT), explica con lujo de detalles el modelo de actuación de las TGF.

Un modelo que define como «moderado, defensivo, racional y proporcional», en estricto apego a las normas nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza en el ámbito marítimo.

 

El Coronel Víctor Álvarez Valle, Segundo Jefe del Órgano Especializado de los Delitos contra la Seguridad del Estado, expone en el siguiente video los resultados del proceso investigativo en curso.

*Fotos: Omara García/ACN

