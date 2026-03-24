Cuba despide al destacado músico e intelectual Jorge Gómez

La Cultura cubana está de luto, pues ha perdido a Jorge Gómez uno de sus creadores más significativos. Compositor, arreglista y promotor cultural dejó su impronta en la banda sonora de la mayor de las Antillas, en festivales y programas de la radio y la televisión.

Een el tributo fueron depositadas ofrendas florales del general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana; del primer secretario del CCPCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Foto tomada de ACN.