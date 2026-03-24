Cuba denuncia acciones estadounidenses para retirar brigadas médicas de América Latina

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes que el Gobierno de Estados Unidos ejecuta una campaña de presión y chantaje en América Latina, con el objetivo de forzar a las brigadas médicas del archipiélago a abandonar los países de la región donde actualmente laboran.

Durante su intervención en la plataforma digital X, Rodríguez Parrilla criticó las acciones de Washington, al señalar que no solo busca desmantelar un programa humanista y solidario ideado por Cuba, sino que también intenta perjudicar la economía de la mayor de las Antillas, al cortar sus fuentes de ingresos.

Con feroz presión y chantaje, el gobierno de #EEUU actúa en América Latina y el Caribe para asegurarse de que las Brigadas Médicas Cubanas abandonen todos los países de la región donde se encuentran. No sólo pretenden golpear el programa humanista y solidario creado por #Cuba y… pic.twitter.com/aWMmxQ4d5g — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 24, 2026

«El impacto de estas acciones se siente especialmente en los pueblos y comunidades más vulnerables, quienes son los verdaderos perjudicados», afirmó el canciller.

Rodríguez Parrilla subrayó los recursos prometidos por Estados Unidos a dichas comunidades nunca llegarán a concretarse ni beneficiarán a quienes más los necesitan, lo que pone de manifiesto la falta de compromiso de Washington por el bienestar de la población en el área.