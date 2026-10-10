Cuba conmemora aniversario 158 del inicio de las luchas por la independencia

La Plaza de Armas en el centro histórico de La Habana Vieja, acogió el acto conmemorativo por el aniversario 158 del inicio de las luchas por la independencia de Cuba..La ceremonia, presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz – Canel Bermúdez, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, rindió tributo a Carlos Manuel de Céspedes y a quienes se levantaron contra el dominio colonial español el 10 de octubre de 1868. 

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