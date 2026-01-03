Cuba condenará agresión militar a Venezuela en la Tribuna Antiimperialista

En rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra la República Bolivariana de Venezuela, y como respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y la Fusión Popular, Militar y Policial, el Gobierno Revolucionario convoca al pueblo de La Habana, en representación de toda Cuba, a un acto de condena, a las 10.00 am, en la Tribuna Antiimperialista José Martí.

Como expresara el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se trata de un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!

Estados Unidos ataca a la República Bolivariana de Venezuela

  • Sin comentarios
Estados Unidos ataca a la República Bolivariana de Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Autoridades agradecen felicitaciones por aniversario 67 de la Revolución

  • Sin comentarios
Autoridades agradecen felicitaciones por aniversario 67 de la Revolución
Redacción Caribe
Leer más

Noticias Internacionales, un repaso desde Cuba

  • Sin comentarios
Noticias Internacionales, un repaso desde Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
06:30 Revista Buenos DÍas
09:00 Documental "rumbatÁ"
● EN VIVO
10:00 ResÚmenes Territoriales
10:30 Programa Resumen Cultural 2025
11:00 Serie "rumbo Al Este"

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba