Cuatro muertos y 17 heridos: saldo de accidente de tránsito en la autopista nacional

En la noche del jueves 12 de febrero, un grave accidente de tránsito en la autopista nacional, cerca del puente de Zaza, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas, dos de ellas en estado crítico.

El siniestro se produjo alrededor de las 11:00 p.m., e involucró a un ómnibus tipo Diana que cubría la ruta desde La Habana hacia el oriente del país.

Los detalles del suceso fueron proporcionados por algunos de los heridos que reciben atención médica en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

Hasta el momento, las víctimas fatales y los dos lesionados en estado crítico permanecen sin identificar, mientras que las autoridades locales acudieron a la institución médica, con el objetivo de supervisar la atención de los afectados, y asegurar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para su atención.

Las causas que llevaron a este lamentable hecho se encuentran actualmente bajo investigación, asegura el semanario Escambray en su sitio web.

Otros detalles, en video:

