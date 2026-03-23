Consulta para pacientes con pie diabético en Venezuela

Una nueva consulta para atender pacientes venezolanos con padecimientos del pie diabético, fue inaugurada por especialistas cubanos en la Sala de Rehabilitación Integral «Simón José Romero Madrid», ubicada en la parroquia Macarao de Caracas.

Al importante encuentro asistieron Mariluz Leyva Lores, Jefa del Grupo de Trabajo del Distrito Capital y la doctora Yamile Medina Lora, responsable de la Misión Médica de Cuba en esa demarcación.

Allí estuvo nuestro enviado especial Raúl Rodríguez Peña y nos atrae los detalles.

Foto tomada de Misiones Diplomáticas de Cuba