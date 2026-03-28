Constata Díaz-Canel avances de la digitalización en salud pediátrica y el impacto de la Red Nacional de Telemedicina

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, constató este sábado los avances de la digitalización en el Sistema Nacional de Salud y el impacto de la Red Nacional de Telemedicina en la atención a la población infantil, durante un recorrido por el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, centro de referencia nacional para esa especialidad.

En el encuentro, las máximas autoridades del sector explicaron al mandatario cómo la informatización de los procesos asistenciales transforma los servicios de salud, con énfasis en el cuidado de la infancia.

Actualmente, diez provincias del país están integradas a la Red Nacional de Telemedicina, iniciativa que el Ministerio de Salud Pública (Minsap) impulsa dentro de su programa de informatización para potenciar los servicios especializados a distancia, elevar la calidad de las prestaciones y perfeccionar la preparación de los profesionales de la pediatría.

Karel Barthelemy Aguilar, director de Informática y Comunicaciones del Minsap, detalló durante el intercambio que el programa avanza hacia una mayor integración entre los hospitales pediátricos, mediante la consolidación de aplicaciones nacionales como la historia clínica digital única y la gestión centralizada de las imágenes médicas.

Añadió que se proyecta, además, la creación de un centro coordinador nacional de los servicios de telemedicina en la especialidad, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones, unificar criterios diagnósticos y garantizar la continuidad asistencial en todo el territorio.

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