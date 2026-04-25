Consejo Nacional de Innovación de Cuba presentó tecnologías para el uso del crudo nacional

En medio de la guerra económica que impone el gobierno de Estados Unidos a Cuba, continúa la búsqueda de soluciones alternativas para enfrentar, desde la ciencia y la innovación, los enormes desafíos derivados de la hostilidad imperial. Tal es el caso de las tecnologías para el uso del crudo nacional, desarrolladas por el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), presentadas durante la más reciente reunión del Consejo Nacional de Innovación. El encuentro estuvo encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Lo acompañó el vice primer Ministro Eduardo Martínez Díaz.