Conmemoran este 15 de enero el Día de la Ciencia Cubana

Cuba conmemora este 15 de enero el Día de la #CienciaCubana, fecha instituida en recordación del histórico discurso del Comandante en Jefe #FidelCastro en 1960, donde vislumbró para la nación un futuro sustentado en el desarrollo científico. Las actividades centrales por la efeméride han sido reprogramadas para el próximo 23 de enero.

El Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, anunció a través de su perfil en la red social Facebook que la comunidad científica cubana participará de manera destacada en el homenaje a los caídos durante la reciente agresión de Estados Unidos contra #Venezuela.

En el contexto de la celebración, se recuerda y reafirma el legado del pensamiento de Fidel sobre el papel crucial de la ciencia en la soberanía nacional.