Conmemoran aniversario 65 del discurso Palabras a los intelectuales

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encabezó este martes el acto político-cultural organizado para conmemorar el aniversario 65 del histórico discurso que Fidel Castro pronunciara en 1961, conocido como Palabras a los intelectuales.
La cita tuvo lugar en la Biblioteca Nacional José Martí, donde acompañaron al mandatario Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC; Inés María Chapman, vice primera ministra; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; y Marta Bonet de la Cruz, presidenta nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, junto a otras personalidades.
Celebramos el aniversario 65 de Palabras a los Intelectuales del Comandante en Jefe, discurso que sentó las bases de la política cultural de la Revolución: diálogo, unidad y defensa de nuestra identidad.
En el año del centenario de Fidel, la cultura sigue siendo escudo y espada. pic.twitter.com/gpkdjoukM9
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 30, 2026