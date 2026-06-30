Conmemoran aniversario 65 del discurso Palabras a los intelectuales

Tomada de Cubadebate.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encabezó este martes el acto político-cultural organizado para conmemorar el aniversario 65 del histórico discurso que Fidel Castro pronunciara en 1961, conocido como Palabras a los intelectuales.

La cita tuvo lugar en la Biblioteca Nacional José Martí, donde acompañaron al mandatario Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC; Inés María Chapman, vice primera ministra; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; y Marta Bonet de la Cruz, presidenta nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, junto a otras personalidades.

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