Condenan autoridades cubanas ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Las máximas autoridades cubanas condenaron los ataques perpetrados este sábado por Israel  y Estados Unidos contra Irán .

En su cuenta en la red digital X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó el hecho «como una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU».

Más detalles en vídeo 👇

Intelectuales y artistas cubanos condenan agresión contra Irán

El capítulo cubano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad se sumó a la condena de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Celebra Cuba 55 años del Día del Trabajador de la Industria Ligera

Este 1 de marzo se cumplen 55 años de la institucionalización del Día del Trabajador de la Industria Ligera en Cuba.
Declaración del Minrex: Cuba llama a detener agresión contra Irán y evitar escalada en Oriente Medio

Cuba llama a detener la nueva agresión de #EstadosUnidos e #Israel contra #Irán y evitar una escalada en Oriente Medio.
