Condenan autoridades cubanas ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Las máximas autoridades cubanas condenaron los ataques perpetrados este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán .

En su cuenta en la red digital X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó el hecho «como una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU».

Los ataques perpetrados este 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, quebrantando la soberanía e integridad territorial de #Irán, constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU. 1/3 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 28, 2026

