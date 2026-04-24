Con fuerte respaldo internacional, sesionará en modalidad virtual la 44 edición de FitCuba 2026

Con la mirada puesta en superar todas las expectativas y en demostrar la pujanza del sector turístico cubano frente a las actuales circunstancias, la edición virtual de la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2026 arrancó con rotundo éxito de convocatoria, informaron este jueves fuentes del Ministerio de Turismo (Mintur).

En menos de 48 horas tras la apertura de la plataforma digital, disponible en el sitio oficial www.fitcuba.net, cientos de turoperadores, agencias de viajes y profesionales del sector procedentes de las más diversas geografías han confirmado su participación en la cita.

Los organizadores destacaron, entre las inscripciones, la presencia de empresas que por vez primera se suman al evento, lo cual evidencia el creciente interés por el destino Cuba pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por los directores de Mercadotecnia, Comunicación y Eventos del Mintur, Lessner Gómez, Yadira Ramírez y Sonia Beltrán, durante una conferencia de prensa ofrecida a medios nacionales e internacionales, en la cual brindaron detalles de la programación y las potencialidades de esta plataforma inédita en los 44 años del certamen.

FitCuba representa, para la economía nacional y la proyección exterior de la nación caribeña, una de las vitrinas comerciales más trascendentes. Tradicionalmente concebida como el principal escenario para promocionar el archipiélago, atraer inversiones foráneas, consolidar alianzas con cadenas hoteleras y diversificar la oferta recreativa más allá del tradicional polo de sol y playa, la feria adquiere en esta ocasión un valor simbólico añadido: demostrar la vitalidad, la creatividad y la capacidad de resistencia de la industria del ocio en Cuba.

Los directivos del Mintur explicaron que la modalidad virtual, una innovación en la historia del evento, no solo amplía el alcance geográfico hasta rincones del planeta donde antes era difícil llegar, sino que democratiza la participación al eliminar barreras de costo y desplazamiento. Asimismo, la plataforma online permanecerá activa hasta dos meses después de concluida la cita, lo que permitirá un intercambio prolongado y fluido entre expositores, compradores y visitantes.

Entre las múltiples opciones disponibles, los asistentes podrán recorrer stands digitales interactivos, acceder a salas de presentaciones en tiempo real, competir en torneos de gastronomía y coctelería, y conocer, a través de testimonios audiovisuales, experiencias auténticas de clientes que disfrutan del destino durante esos mismos días, añadieron los organizadores.

El programa de la feria incluye, además, encuentros de negocios con cadenas hoteleras internacionales radicadas en la Isla —como Meliá, Iberostar y Gaviota—, así como con entidades nacionales del sector como Palmares, Ecotur y el Campismo Popular. En un guiño a las nuevas formas de gestión económica, por primera vez el sector no estatal también tendrá la posibilidad de montar su propio stand virtual para promocionar productos y servicios turísticos complementarios.

De igual manera, se fomentará el vínculo con otros organismos —entre ellos el Ministerio de Cultura, Cubadeportes y MediCuba—, los cuales pondrán a disposición de los participantes novedosas propuestas de turismo deportivo, cultural y de salud, segmentos en creciente demanda a nivel internacional.

La cita virtual se desarrollará los días 7 y 8 de mayo, desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., hora local, y contará con resúmenes diarios de lo más destacado, así como un adelanto de las actividades previstas para la jornada siguiente. El broche de oro de la edición 44 de FitCuba tendrá lugar el 9 de mayo en el balneario de Varadero, específicamente en el parque Retiro Josone, con entrada libre y gratuita al gran público.

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