Colombia prepara envío de cooperación energética hacia La Habana, confirma Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró hoy en la red social X que su país se alista para concretar una primera entrega de paneles solares destinados a Cuba, como parte de los acuerdos de cooperación energética entre ambas naciones.

Colombia se alista a la primera entrega de paneles solares a Cuba. https://t.co/3wfn13JrvC — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2026

El mensaje del jefe de Estado colombiano se produce luego de que se conociera la partida hacia La Habana de un avión cargado con ayuda solidaria, un gesto anunciado previamente por la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, a través de sus plataformas digitales.

Llegó a Cuba apoyo material desde #Colombia 🇨🇴: insumos médicos y alimentos por parte de diversas organizaciones sociales, gobierno nacional y casas de solidaridad. Mientras EEUU refuerza su bloqueo sobre nuestro país, Colombia tiende su mano ✊. #CubaNoEstáSola pic.twitter.com/eXn0JJNmiE — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) April 15, 2026

Según detalló la congresista, el cargamento humanitario incluye medicamentos, insumos médicos y alimentos, recursos que fueron recolectados mediante el esfuerzo conjunto de diversas organizaciones sociales y el respaldo del gobierno colombiano, en un contexto de fortalecimiento de los lazos de hermandad entre los dos pueblos.

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