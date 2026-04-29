China respalda soberanía cubana y condena sanciones de Estados Unidos

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, calificó la cooperación de su país con Cuba como transparente y legítima, al rechazar las recientes acusaciones de Estados Unidos sobre la naturaleza de los vínculos bilaterales entre Pekín y La Habana.

En una declaración contundente, el vocero señaló que «inventar pretextos y difundir rumores para difamar» no puede servir de justificación para lo que describió como «el bloqueo brutal y las sanciones ilegales» de Washington contra el archipiélago.

Foto: Xinhua

Otros detalles, en video.

 

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