Chikungunya: la palabra del año en Cuba, según Buen Idioma 

En un reflejo del impacto que los eventos sociales y epidemiológicos imprimen en el habla cotidiana, el término “chikungunya” ha sido designado como la Palabra del Año 2025 por la iniciativa cubana Buen Idioma. Esta selección marca la sexta ocasión consecutiva en que el proyecto elige un vocablo representativo, siguiendo la estela de nasobuco (2020), vacuna (2021), supertanquero (2022), bancarización (2023) y pentacampeón (2024).

La elección subraya cómo una voz técnica, prácticamente desconocida para la población cubana hasta hace pocos meses, irrumpió con fuerza en el lenguaje común a raíz de la compleja epidemia que enfrentó el país. La rápida propagación del virus y la alta incidencia de casos llevaron el término desde los ámbitos médicos y científicos hasta las conversaciones de la calle, los titulares de prensa y los debates en las redes sociales. Esta súbita omnipresencia generó, asimismo, frecuentes dudas ortográficas, fonéticas y gramaticales entre los hablantes, motivo por el cual el equipo de Buen Idioma se vio impulsado a publicar una recomendación urgente para aclarar su uso correcto.

Desde una perspectiva lexicográfica, la palabra posee una historia singular. De acuerdo con el Diccionario histórico de la lengua española, de las academias, chikungunya se documenta por primera vez en 1963, luego de una década del brote pionero de esta enfermedad, registrado en el sur de Tanzania. El mismo texto académico señala una paradoja: a pesar de su alta frecuencia en la prensa, “no se consigna en ningún repertorio lexicográfico del español”, evidenciando el desfase que a veces existe entre el dinamismo del lenguaje vivo y los registros lexicográficos formalizados.

Su etimología remite a un continente lejano. Procedente del makonde, una lengua bantú hablada en Mozambique y Tanzania, significa ‘doblarse’, pues los pacientes que padecen esta enfermedad muestran un aspecto encorvado. En cuanto a su género gramatical, el uso en español muestra variación: Se documenta tanto en masculino como en femenino por influjo de los sustantivos virus o enfermedad, respectivamente.

La adaptación de la palabra al español también presenta particularidades. El término cuenta con variantes gráficas adecuadas, como “chikunguña” y “chicunguña”, aunque son menos frecuentes. Frente a esta opción, el proyecto Buen Idioma, atendiendo al uso mayoritario en el archipiélago, ofrece una guía práctica: Puesto que en Cuba lo más habitual es pronunciar [chi.kun.gún.ya], lo aconsejable es optar por la adaptación fónica, en la que se mantiene la grafía original y la pronunciación española.

La vitalidad del lenguaje se manifestó, una vez más, en la creatividad popular para nombrar una nueva realidad. El ingenio de los hablantes, que son quienes hacen la lengua, se vio al crear nuevas palabras, como el derivado “chikungunyano”, documentado al menos en el ámbito de las redes sociales: diario de un “chikungunyano” y pueblo “chikungunyano”. Este neologismo informal evidencia la capacidad de la comunidad para apropiarse del término y generar a partir de él una identidad compartida frente a la experiencia de la enfermedad.

Tras evaluar una lista de doce candidatas que incluía palabras de marcada relevancia económica y social como dolarización, déficit y químico, el equipo de Buen Idioma consideró que la conjugación de actualidad informativa y factores lingüísticos antes expuestos justifican que chikungunya sea la palabra del año 2025.

Su trayectoria desde un idioma africano hasta el vocabulario diario de los cubanos encapsula una historia de salud pública, dudas lingüísticas y adaptación cultural, convirtiéndola en un símbolo léxico de su tiempo.