Carácter socialista de la Revolución: 65 años de una proclamación

Hace 65 años, en la capitalina esquina de 23 y 12, el pueblo cubano se reunió con el líder histórico de la Revolución, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y eligió el socialismo como sistema.

Capitalinos, la cita es hoy en 23 y 12, la esquina donde #Fidel declaró el carácter socialista de la #RevoluciónCubana. Como hace 65 años y sobre las huellas de aquellos milicianos que levantaron sus fusiles para confirmar nuestro soberano derecho a elegir el camino de la… pic.twitter.com/MHBPi9lm67 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 16, 2026

Para conmemorar la importante fecha, tiene lugar el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, al que asiste el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz – Canel Bermúdez.

Foto periodista Sahay Etayo, Canal Caribe Cuba