Carácter socialista de la Revolución: 65 años de una proclamación

Hace 65 años, en la capitalina esquina de 23 y 12, el pueblo cubano se reunió con el líder histórico de la Revolución, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y eligió el socialismo como sistema.

Para conmemorar la importante fecha, tiene lugar el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, al que asiste el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz – Canel Bermúdez.

Foto periodista Sahay Etayo, Canal Caribe Cuba

Reconocen al colectivo de trabajadores de la empresa Cuba-Electrónica

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Cuba-Electrónica, es una empresa exportadora e importadora perteneciente al Ministerio de Industrias, con experiencia en la comercialización e importación de materias primas para el trabajo industrial y la transición energética en Cuba.
Redacción Caribe
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Concluyó en Cuba el taller académico “Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo”

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Este miércoles concluyó en el Centro Fidel Castro Ruz, el taller académico “Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo”. Durante dos jornadas, historiadores, combatientes y periodistas desmontaron, una a una, las mentiras del imperio y reivindicaron la primera gran derrota militar de Estados Unidos en América Latina.
Lizet Márquez Gómez
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Estudiantes de Cuba realizan ejercicio de preparación para la defensa

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Con entusiamo juvenil se desarrolló en La Habana un ejercicio conjunto de preparación para la defensa, protagonizado por estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Orden Carlos J. Finlay y la Universidad de Ciencias Médicas de la capital.
Redacción Caribe
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