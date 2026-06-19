Canciller cubano rechaza complicidad de Parlamento Europeo con el cerco de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este viernes, a través de su cuenta en la red social X, que sectores de derecha en el Parlamento Europeo optan por alinearse con la narrativa estadounidense diseñada para justificar el cerco energético, la guerra económica extrema y la amenaza militar del gobierno norteamericano contra el pueblo de Cuba.

Rodríguez Parrilla señaló que estos sectores «no se atreven, siquiera, a invocar la soberanía, jurisdicción e intereses europeos frente a la injerencia y presión de EE. UU contra sus compañías y ciudadanos».

Agregó que esa omisión viola las propias leyes y regulaciones comunitarias y nacionales, «en particular el Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, que protege contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país».

El canciller  subrayó que esta actitud no sorprende a Cuba, pues «hemos visto el silencio y la complicidad de esos mismos grupos frente al genocidio israelí en Gaza».

No obstante, Rodríguez Parrilla reafirmó que «Cuba seguirá apostando por la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea, mecanismo que permite abordar los temas de interés común y las diferencias, sobre bases de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo».

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