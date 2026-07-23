Bloqueo estadounidense limita importación de crudo hacia Cuba

Especialistas del Ministerio de Energía y Minas señalaron que el bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba impide la importación de crudo y productos derivados de la industria petrolera, comercializados en los mercados internacionales.

Como consecuencia de la agresiva escalada de la actual administración estadounidense, la generación de electricidad en el país depende, en estos momentos, únicamente del aporte de las termoeléctricas.

El periodista Bernardo Espinosa nos amplía sobre este tema.