Avanza la formación de micro-islas de generación para el restablecimiento del SEN

Este mediodía ocurrió una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De inmediato se activaron los protocolos de restablecimiento, asegurando primero los servicios de salud y el abasto de agua.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que, mientras Estados Unidos trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la Unión Eléctrica se moviliza para revertir la caída del SEN.

Nuestra señal se traslada al Ministerio de Energía y Minas, con el colega Bernardo Espinosa, para que nos actualice sobre la situación.

 

Informaciones relacionadas

El tiempo en Cuba: calor y algunos chubascos en zonas de la costa sur

Panorama cultural de Cuba este miércoles

Mandatario cubano tilda de «cínico» discurso de EE. UU. que niega el bloqueo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 HISTORIA ENTRE MONTAÑAS
22:30 EL TIEMPO EN EL CARIBE
22:45 ACTUALIDAD INFORMATIVA
23:00 NOTICIERO CULTURAL
23:30 RESUMEN 24
● EN VIVO

Más vistos

Inicia pruebas el primer sistema de baterías de Cuba en El Cotorro

Técnicos caninos de Cuba cuentan su experiencia en las labores de rescate y salvamento en Venezuela

Presidente de Cuba chequeó la marcha del programa de transformación digital en hospital habanero

Sostuvo Esteban Lazo intercambio virtual con su homólogo de Angola