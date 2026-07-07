Avanza la formación de micro-islas de generación para el restablecimiento del SEN

Este mediodía ocurrió una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De inmediato se activaron los protocolos de restablecimiento, asegurando primero los servicios de salud y el abasto de agua.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que, mientras Estados Unidos trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la Unión Eléctrica se moviliza para revertir la caída del SEN.

Nuestra señal se traslada al Ministerio de Energía y Minas, con el colega Bernardo Espinosa, para que nos actualice sobre la situación.