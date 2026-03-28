Arriba a Cuba segundo grupo de brigada médica tras fin de convenio en Jamaica

El segundo grupo de colaboradores de la Brigada médica cubana en Jamaica arribó al Aeropuerto Internacional José Martí, tras la unilateral decisión del gobierno de ese país de concluir el convenio de cooperación médica.

Recibidos por funcionarios del Partido, el Gobierno y autoridades de salud, los cooperantes regresan con la satisfacción del deber cumplido, luego de haber atendido más de ocho millones de pacientes y devuelto la visión a más de 25 000 jamaicanos a través de Operación Milagro, resultados que reflejan el compromiso y la solidaridad de nuestros galenos con los más necesitados.

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