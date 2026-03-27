Arriba a Cuba grupo de cooperantes de la salud procedente de Jamaica

Foto de la periodista Gisela García Rivero. 

Con el deber cumplido, arribaron esta noche a La Habana, colaboradores de la brigada médica cubana que prestaba servicios en Jamaica.

Al acto de bievenida en el Aeropuerto Internacional José Martí, asistieron Rolando Yero Travieso, jefe del departamento de atención al sector social del Comité Central del Partido, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y el ministro de Salud Pública, Dr. José angel Portal Miranda, entre otros funcionarios y autoridades del Partido y el Gobierno.

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