Aprueba Consejo de Estado decretos leyes para transformar el sistema empresarial y cooperativo cubano

En una sesión extraordinaria encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández, el Consejo de Estado de la República de Cuba dio luz verde a dos importantes decretos leyes que actualizan el marco normativo del sistema empresarial estatal y de las cooperativas agropecuarias, como parte del proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales en curso.

La jornada legislativa se enmarca en el perfeccionamiento continuo del modelo socialista cubano, luego de que las propuestas de cambio fueran analizadas en instancias superiores como el Buró Político, el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros. Estos debates evidenciaron la necesidad imperiosa de adecuar las normas jurídicas a las realidades y exigencias del desarrollo nacional.

Decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano”: autonomía y protagonismo

El primero de los instrumentos aprobados busca regular los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal, bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE). Esta norma constituye un paso trascendental en el fortalecimiento de la empresa socialista como sujeto principal de la economía cubana.

Roberto Ricardo Marrero, presidente del INAEE, precisó que el decreto ley da respuesta a 16 de las 17 transformaciones correspondientes al Eje temático 1, relativo al modelo de gestión de los actores económicos en la Empresa Estatal Socialista, y además tributa a la implementación de otras 12 transformaciones de distintos ejes estratégicos. Con ello, se sientan las bases para desatar las fuerzas productivas y otorgar mayores niveles de autonomía a las entidades estatales.

Por su parte, Yovana Vega Mato, directiva del Ministerio de Economía y Planificación, subrayó que esta normativa constituye la plataforma habilitante para que el sistema empresarial estatal, bajo la conducción del INAEE, ejerza todas las facultades necesarias para llevar adelante los cambios mandatados. Vega Mato añadió que este decreto se articula con un conjunto de normas jurídicas complementarias que se encuentran actualmente en proceso de elaboración.

Durante el debate, Esteban Lazo Hernández destacó la trascendencia de la norma, al ratificar a la empresa estatal socialista como el pilar fundamental de la economía nacional, y al contribuir a ampliar su autonomía, flexibilizar su gestión y definir con claridad su responsabilidad social empresarial. El texto legal otorga a las empresas facultades para desarrollar actividades económicas lícitas sin abandonar su objeto social, aprobar precios y destinos de utilidades, realizar inversiones financieras y arrendar activos subutilizados, entre otras prerrogativas.

Decreto ley modificativo del decreto ley No. 76: cooperativas agropecuarias más dinámicas

El segundo instrumento jurídico aprobado modifica el decreto ley No. 76, regulando la constitución, organización, integración y funcionamiento de las Cooperativas Agropecuarias. La actualización responde a la necesidad de poner esta disposición en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales, con el objetivo de dinamizar el sector agropecuario, estratégico para la soberanía alimentaria del país.

Entre las principales novedades de esta modificación se incluye la autorización para que las cooperativas puedan importar y comercializar combustibles, realizar operaciones de comercio exterior, gestionar financiamiento externo y abrir cuentas bancarias en el extranjero.

Asimismo, se elimina el límite de hectáreas en la entrega de tierras en usufructo, se amplía el acceso a todos los actores económicos y se permite que ciudadanos cubanos residentes en el exterior, que mantengan su ciudadanía, puedan solicitar tierras, lo cual abre nuevas perspectivas para el desarrollo agroproductivo.

Publicación y rol del Consejo de Estado

Ambos decretos leyes serán publicados en la Gaceta Oficial de la República para su general conocimiento y aplicación por parte de la población y los actores económicos involucrados.

En la sesión extraordinaria, los miembros del Consejo de Estado también profundizaron en cómo este órgano, desde sus atribuciones constitucionales especialmente en materia legislativa y de control, contribuirá al proceso de implementación de las transformaciones. Se enfatizó que estas medidas buscan seguir perfeccionando el proceso de construcción socialista, aportar al crecimiento económico y al desarrollo social de la nación, y garantizar la prosperidad y sostenibilidad del proyecto revolucionario cubano.