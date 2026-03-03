Anuncia la UPEC los ganadores de los Premios José Martí y Juan Gualberto Gómez

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) dio a conocer este martes los nombres de los ganadores de sus más altos reconocimientos anuales.

El Premio José Martí por la obra de la vida, máximo reconocimiento que otorga la UPEC, fue entregado este año al destacado periodista Tubal Páez Cruz, en honor a una trayectoria marcada por la ética y la defensa de la verdad.

El más alto estímulo del gremio, llega para reconocer la obra de vida de este periodista y político cubano. Páez, quien fuera presidente de la UPEC durante dos décadas y subdirector del diario Granma por 12 años, es valorado por sus pares como un pilar ético y profesional.

Su huella en publicaciones como Bohemia y El Habanero, así como su labor al frente de la comunicación de la Asamblea Nacional, lo sitúan como un referente ineludible del periodismo revolucionario cubano.

Asimismo, en la conferencia de prensa se otorgó el Premio Juan Gualberto Gómez 2025 por la obra del año, en la categoría de Televisión, a la realizadora cienfueguera Mayelín del Sol del telecentro Perla Visión.

El jurado reconoció la meritoria labor realizada durante su estancia en la República Bolivariana de Venezuela, un trabajo que reflejó las historias de vida de los colaboradores cubanos y el compromiso con la solidaridad.

En Radio, el galardón fue para Oscar Salabarría Martínez , corresponsal de Radio Rebelde en Villa Clara, por su excelente manejo del discurso radiofónico, la calidad y sistematicidad de su obra durante el año.

El Premio Juan Gualberto Gómez en la categoría de Periodismo Gráfico recayó en Arístides Hernández, Ares, destacado artista audiovisual y caricaturista, Premio Nacional del Humor, mientras que en el apartado de Periodismo Hipermedia, el lauro fue para Yosdany Morejón Ortega, de Radio Santi Spíritus, por la integralidad y calidad de su propuesta comunicativa en el entorno digital.

En la categoría de Prensa Escrita el jurado otorgó el reconocimiento a Elsa Ramos Ramírez, del periódico Escambray, cuya obra marca un periodismo cercano, incisivo y anclado a la voz del pueblo, al decir del jurado.

En Fotorreporterismo, el jurado decidió el Premio a favor de José Manuel Correa Armas, del periódico Granma, en reconocimiento a una obra gráfica caracterizada por la valentía, la sensibilidad y el compromiso con la verdad.

Desde la UPEC se destacó la calidad de las obras presentadas y se informó que la ceremonia de entrega oficial de los premios se realizará el próximo martes 10 de marzo, en el contexto de las celebraciones por la Jornada de la Prensa Cubana.

En la cita, directivos de la UPEC promovieron las actividades por la Jornada de la Prensa Cubana y reiteraron la importancia de estos premios para estimular una prensa creativa, revolucionaria y a la altura de los tiempos que vive la nación.

Esteban Lazo: «Felicidades @tubalpaez, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida 2026;con una vida consagrada al periodismo y a la Revolución,y de aportes genuinos al #PoderPopular como diputado y como trabajador de Oficinas Auxiliares de @AsambleaCuba» pic.twitter.com/Gwa4WUIs4I — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) March 3, 2026

Otros detalles, en video: