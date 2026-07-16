Agradecen máximas autoridades cubanas donativo de leche en polvo de Brasil

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Cuba agradecieron el más reciente donativo realizado por Brasil, consistente en 48 toneladas de leche en polvo, cuyos primeros cargamentos arribaron al aeropuerto internacional Antonio Maceo, en Santiago de Cuba.

En redes sociales, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó el valioso envío proveniente del gigante sudamericano y calificó el gesto como de «genuina solidaridad».

El jefe de Estado precisó que el alimento será destinado, de manera prioritaria, a los niños y niñas de las provincias orientales, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Por su parte, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló en su perfil de la red social X que la ayuda solidaria, en un contexto tan difícil como el actual, sigue demostrando que Cuba no está sola. El premier subrayó el valor político y humano de estas muestras de apoyo internacional.

El avión de la Fuerza Aérea Brasileña aterrizó en la tarde de este miércoles en Santiago de Cuba con una carga de 16 toneladas de leche en polvo, del total de 48 que serán donadas a nuestro país.

El embajador de Brasil en Cuba, Christian Vargas, hizo entrega oficial del donativo al vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

Durante el recibimiento de esta ayuda, el gobernador de Santiago de Cuba, Manuel Falcón Hernández, intercambió con los miembros de la tripulación y resaltó los históricos lazos de hermandad y cooperación entre Cuba y Brasil. Asimismo, agradeció en nombre del pueblo cubano este gesto que, aseguró, llega en un momento de grandes desafíos para la nación caribeña.

La donación brasileña se suma a otras muestras de solidaridad internacional que han recibido las provincias orientales, las más afectadas por las limitaciones impuestas por el bloqueo y por fenómenos meteorológicos recientes.

Las toneladas restantes serán entregadas en los próximos días, según lo previsto por las autoridades de ambos países.

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