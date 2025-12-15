Agradece Cuba creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad

El gobierno de Cuba agradeció la creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad para apoyar la restitución total del sistema eléctrico en nuestro archipiélago, aprobada en la cumbre ALBA-TCP.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X, correspondió a la decisión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos por constituir “una nueva demostración de la esencia de la alianza”.

