Agradece Cuba creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad

El gobierno de Cuba agradeció la creación de la Misión Internacional de Energía y Electricidad para apoyar la restitución total del sistema eléctrico en nuestro archipiélago, aprobada en la cumbre ALBA-TCP.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X, correspondió a la decisión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos por constituir “una nueva demostración de la esencia de la alianza”.

Más detalles en video:

Dialogan sobre retos de la educación en Cuba vinculada a la innovación

  • Sin comentarios
Dialogan sobre retos de la educación en Cuba vinculada a la innovación
Redacción Caribe
Leer más

ALBA-TCP: el legado de Fidel y Chávez de la integración latinoamericana

  • Sin comentarios
ALBA-TCP: el legado de Fidel y Chávez de la integración latinoamericana
Redacción Caribe
Leer más

Resaltan importancia de la tecnología e innovación en el ámbito educativo

  • Sin comentarios
Resaltan importancia de la tecnología e innovación en el ámbito educativo
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
12:00 Mesa Redonda
13:00 Ntv Del MediodÍa
14:00 La Pupila Asombrada
● EN VIVO
15:00 Revista En Tiempo Real
16:00 QuiÉnes

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba