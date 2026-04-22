22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra

Este 22 de abril se celebra el día Internacional de la Madre Tierra, una de las fechas de mayor importancia del calendario ambiental de Naciones Unidas.

Hoy la urgencia es recuperar los ecosistemas porque ellos sustentan toda la vida en el planeta.

Tomada del perfil en Facebook de Radio Reloj

Redimensionamiento del sector presupuestado en Cuba

  • Sin comentarios
El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, informó en su perfil en X que «la implementación del Programa de Gobierno ha priorizado en esta etapa el redimensionamiento del sector presupuestado, hoy con más de 2 600 unidades en el país.»
Redacción Caribe
Leer más

Asociación campesina con la soberanía y la dignidad de Cuba

  • Sin comentarios
El miembro del Comité Central del Partido y presidente de la ANAP, Félix Duarte Ortega, encabezó el acto de rúbrica, en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario.
Redacción Caribe
Leer más

Empresa Cuba-Pétroleo distribuye diésel y ¨fuel¨ para la generación de electricidad

  • Sin comentarios
La Empresa Comercializadora de la Unión Cuba-Petróleo distribuye productos derivados, obtenidos en la Refinería de Cienfuegos
Bernardo Espinosa
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
11:30 DOCUMENTAL ¨EL PRIMER DELEGADO¨
12:00 MESA REDONDA
13:00 NTV DEL MEDIODíA
● EN VIVO
14:00 SERIE "EL SIGLO DE FIDEL"
14:30 LUCES Y SOMBRAS

Más vistos

Llegan a hospitales pediátricos de La Habana y otras seis provincias concentradores de oxígeno donados por Unicef

Entra en vigor nuevo decreto ley de Aduanas para fortalecer control fronterizo y agilizar comercio en Cuba

Confirman encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos

Declaración del Gobierno Revolucionario: ¡Girón es hoy y es siempre!