22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra

Este 22 de abril se celebra el día Internacional de la Madre Tierra, una de las fechas de mayor importancia del calendario ambiental de Naciones Unidas.
Hoy la urgencia es recuperar los ecosistemas porque ellos sustentan toda la vida en el planeta.
Este 22 de abril se celebra el día Internacional de la Madre Tierra, una de las fechas de mayor importancia del calendario ambiental de Naciones Unidas.
Hoy la urgencia es recuperar los ecosistemas porque ellos sustentan toda la vida en el planeta.
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