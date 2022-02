Vivir y desarrollarnos a pesar del bloqueo de EE.UU.

Por: Ovidio Cabrera García

Hace 60 años el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy firmó la proclama 3447 que decretó un ¨embargo¨ (bloqueo) norteamericano a Cuba ya iniciado sin oficializarse, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana.

La justificación: nuestras relaciones con los países socialistas, que supuestamente atentaba contra ¨los principios del sistema interamericano¨ y contra ¨la seguridad estadounidense y hemisférica¨.

Los pronunciamientos y medidas de Fidel Castro a favor del pueblo, la independencia y la soberanía de Cuba, molestaron el estatus que el gobierno Yanki imponía a toda la América Latina.

Después se agregaron otros pretextos. Que éramos satélite de la URSS, la ayuda internacionalista a la Etiopía, Angola y a los Movimientos de Liberación Nacional, vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Llegaron a lo insólito: Cuba traficante de personas y explotador de esclavos al enviar a sus médicos a salvar vidas a los países del mundo que lo necesitan.

Nada, falsedad y oportunismo para imponer sus políticas.

No era posible entonces permitir que ningún país de su patio trasero se rebelara de tal manera.

#FidelVive: «El bloqueo es mucho más duro, el bloqueo no ha sido simplemente las regulaciones; el bloqueo es una persecución tenaz, incesante, contra toda operación comercial que Cuba realice en cualquier parte».

Los funcionarios norteamericanos desde el primero de enero de 1959 observaban detenidamente el proceso que se seguía en la isla caribeña.

El líder de la Revolución Cubana con sus posiciones de principios, carisma y popularidad les resultaba una piedra en el zapato. Sus políticas contravenían diametralmente lo que establecía el consenso de Whashington.

Ya desde muy temprano, el 6 de abril de 1960, el Sub-Secretario de Estado, Lester D. Mallory, establecía en memorándum que se debía ¨provocar (en el pueblo cubano) el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria¨.

Continuaba diciendo que se debía ¨debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocando hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno¨.

La reafirmación absoluta de seguir con esa política y arreciarla la tuvieron después de la derrotada invasión por Bahía de Cochinos para ellos y de Playa Girón para nosotros, y sobre todo cuando se declaró el carácter socialista de la Revolución.

Este hecho corroboraba que el bloqueo no era solo en términos económico, comercial y financiero, si no siempre tuvo un contenido, una base, una intención ideológica de confrontación directa entre el sistema capitalista explotador, inhumano y desigual del vecino del norte y el socialista, emergiendo con fuerza extraordinaria en nuestro país.

Esta agresión asumiría después formas extraterritoriales y era el instrumento con el cual intentarían llevar a Cuba a desistir de su proyecto.

Había que borrarlo del mapa porque se contradecía ciento por ciento con los intereses norteamericanos.

No podían permitir a 90 millas de la potencia del norte, en sus mismas narices, como dijera Fidel, hiciéramos una Revolución Socialista, ejemplo para los demás pueblos latinoamericanos.

El bloqueo económico contra Cuba 🇨🇺 es único en su tipo, por su abrumadora integralidad, por su prolongación en el tiempo y por el impacto sobre la economía y la población cubanas.

Todos los gobiernos de Estados Unidos desde el mismo triunfo revolucionario no han desistido nunca de aquella primera concepción de ahogar al pueblo cubano en penurias y hacerlo desistir del socialismo.

Por tal motivo siempre han apretado cada vez más las medidas que pensaron podían ser efectivas.

No les resultó porque se enfrentaron a un pueblo que resistió a capa y espada, y ha buscado y logrado permanentemente burlarlo, haciendo sacrificios inimaginables, reconocidos y aplaudidos por la comunidad internacional en las múltiples votaciones en Naciones Unidas

Han hecho de todo para lograr sus objetivos: invasiones, leyes punitivas a los que tengan relaciones con Cuba, persecución de nuestros convenios comerciales, vínculos económicos y al suministro de combustible, sanciones a los bancos para evitar las transacciones comerciales, campañas de difamación, mentiras a diestra y siniestra sobre lo que sucede en la isla, sobornos y una lista mucho mayor de medidas restrictivas.

La solidaridad con los pueblos del mundo, compartir no lo que nos sobra si no lo que tenemos y la firme convicción de no dejarnos vencer, han sido los pilares de la resistencia por más de 60 años, a través de los cuales hemos vivido con penurias pero con la fuerza suficiente para ir desarrollándonos.

Esto nos dice también que ideológicamente, pese a la adversidad de los incautos la inmensa mayoría de los cubanos certifica nuestro sistema, aunque imperfecto y con deficiencias camina, y su sentido de existir ha sido proteger al pueblo.

Con solo ver la situación de la pandemia de Covid-19 presente en cada uno de los dos países, vasta.

Han pasado 60 años del bloqueo económico de EE.UU contra Cuba, esta política unilateral de flagrante violación de DD.HH. crece con el tiempo para asfixiar a este país acumulando ya un daño de $us 147.853 MM. El mundo rechaza el bloqueo. Saludamos la resistencia del pueblo cubano.

Estados Unidos un país desarrollado, la potencia más grande del mundo, con un extraordinario poder financiero, no puede o no quiere proteger a su pueblo como lo hace el nuestro con las vacunas creadas por los científicos cubanos, pasando por encima de todos los impedimentos que durante la Pandemia ha aumentado el bloqueo.

Quiénes son los más afectados en Norteamérica, los que se mueren a diario por falta de atención médica y de medicamentos que no pueden pagar?.

Son sin dudas los más pobres, los que no tienen recursos, mientras los poderosos, las empresas transnacionales, aumentan exorbitantemente sus arcas.

Esa es la purísima, limpia, llana y devastadora verdad, pese a todo lo que quieran inventar, manipular y mentir.

Los cubanos no vamos a renunciar a nuestro proyecto. Generación tras generación hemos cumplido con los principios revolucionarios conservados desde siempre por este pueblo. Las venideras así lo harán también y los ejemplos palpitan y laten hoy.

Los problemas de los cubanos lo resolvemos nosotros sin injerencia de nadie, pase lo que pase. Eso lo hemos aprendido de Fidel y no lo olvidaremos nunca, porque es lo que en muchos casos nos ha salvado.

Cualquiera que tenga en cuenta estas reflexiones, llega sin dilación a la siguiente convicción: el bloqueo económico, comercial y financiero, como instrumento ideológico para derrocar el socialismo en Cuba, va a durar por largo tiempo hasta que las cosas cambien en EE.UU.

Por eso tenemos que aprender a seguir viviendo y desarrollándonos aunque el bloqueo siga arreciando día adía.

Estados Unidos no es el mundo. Hay una gama mucho mayor de pueblos y gobiernos justos y serios que nos apoyan.

Recuerdo las palabras de Fidel cuando el período especial provocado por la desaparición del Campo Socialista y la Unión Soviética al quedarnos prácticamente sin suministros, al expresar que pese a todo, seguiríamos desarrollándonos, y así fue.

Es lo que hoy, en buena medida, nos ha hecho posible seguir resistiendo y cuidando a la población de la Pandemia, por los resultados, entre otros, del trabajo científico y tecnológico.

Tenemos todos que tomar conciencia de este imprescindible propósito al cual tanto énfasis le ha dado el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

La mejor contribución de cada uno será pensar y hacer posible con nuestro trabajo, seguir viviendo y desarrollarnos pese al bloqueo, con iniciativas, creatividad, búsqueda de soluciones, la aplicación de la ciencia y la técnica que hemos aprendido y por supuesto seguir denunciando el injusto, criminal, inhumano e ilegal genocidio de EE.UU. contra Cuba.

(Ovidio Cabrera García fue fundador del canal nacional Tele-Rebelde y Canal Caribe y director de Noticiero Nacional de Televisión).