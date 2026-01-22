Unión Cuba Petróleo ejecuta proyectos de exploración para crudo nacional y gas acompañante

La Unión Cuba Petróleo ejecuta varios proyectos de exploración, en función de la sostenibilidad y el desarrollo de la producción nacional de crudo y de su gas acompañante. Los trabajos planificados para el actual año fueron antecedidos por estudios geológicos, sísmicos y otras investigaciones en yacimientos de la Franja Norte de Occidente. La perforación de nuevos pozos está en línea con el Programa de Gobierno para reducir de manera gradual la dependencia de la importación de combustibles, y avanzar en soberanía energética a partir del uso de recursos propios para la generación de electricidad.