UCLV celebra graduación 70 con egreso de profesionales del curso por encuentro

La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) celebró el egreso de profesionales en su graduación número 70, un hito en la historia de la prestigiosa institución académica.

En esta ocasión, se entregaron los títulos a alumnos del curso por encuentro, modalidad de estudio semipresencial que facilita la formación a trabajadores y personas con limitaciones de tiempo para la asistencia diaria a las aulas.

La Rectoría de la UCLV destacó que este primer egreso del curso por encuentro representa un paso significativo en la democratización del acceso a la educación superior, al permitir que más jóvenes y adultos en activo laboral puedan obtener un título universitario, sin abandonar sus responsabilidades económicas o familiares.

Los graduados, provenientes de diversas carreras como Ciencias Económicas, Derecho, Informática y Educación, recibieron sus títulos en un ambiente de emotividad y orgullo.

Con esta graduación, la UCLV reafirma su compromiso con la educación inclusiva y la formación de recursos humanos calificados para el desarrollo del país, adaptándose a las necesidades de los estudiantes cubanos del siglo XXI.

Foto: Tomada del perfil institucional en Facebook de la UCLV

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