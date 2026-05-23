Tribunas populares en Cuba repudian acción de Estados Unidos contra Raúl Castro

Desde este sábado, 23 de mayo, y hasta el próximo tres de junio, fecha en que se conmemora el cumpleaños 95 del general de Ejército Raúl Castro Ruz, se desarrollan tribunas abiertas en todo el país.

En estas citas populares, el pueblo cubano condenará el «despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos» contra el líder de la Revolución cubana, según expresan las convocatorias oficiales.

Asimismo, las tribunas serán una ocasión propicia para respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario, en un contexto de crecientes tensiones con la administración estadounidense.

Cuba, afirman los organizadores, estará en sus plazas para reafirmar que «ni amenazas, ni bloqueos, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución».

Las movilizaciones se extenderán por más de diez días, en un despliegue de apoyo masivo que busca enviar un mensaje claro de unidad y resistencia.

Por ejemplo, la Plaza Máximo Gómez Báez, de Ciego de Ávila, fue escenario para que los ciudadanos alzaran sus voces y repudiaran la nueva campaña difamatoria contra el líder de la Revolución, general de Ejército Raúl Castro Ruz, ocasión para ratificar su apoyo al proceso revolucionario cubano y defender a la patria si fuera necesario.

Foto: Enrique González (ENRO/Cubadebate)

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