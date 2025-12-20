Talleres especializados de Sancti Spíritus asumen fabricación de ecomóviles

Talleres especializados de la Empresa Militar Industrial «Coronel Francisco Aguiar Rodríguez», de Sancti Spíritus, asumirán la fabricación de 50 micro-buses eléctricos modelo ECOMÓVILES durante el próximo año, destinados al servicio urbano de pasajeros. Esta experiencia de movilidad eléctrica, impulsada por el Ministerio del Transporte, forma parte de la proyección nacional para reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar de manera decidida en la transición energética hacia fuentes limpias, demostrando la capacidad de la industria cubana para contribuir a este objetivo estratégico del país.