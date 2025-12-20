Talleres especializados de Sancti Spíritus asumen fabricación de ecomóviles

Talleres especializados de la Empresa Militar Industrial «Coronel Francisco Aguiar Rodríguez», de Sancti Spíritus, asumirán la fabricación de 50 micro-buses eléctricos modelo ECOMÓVILES durante el próximo año, destinados al servicio urbano de pasajeros. Esta experiencia de movilidad eléctrica, impulsada por el Ministerio del Transporte, forma parte de la proyección nacional para reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar de manera decidida en la transición energética hacia fuentes limpias, demostrando la capacidad de la industria cubana para contribuir a este objetivo estratégico del país.

Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel honran a Jesús Gilberto García Alonso

  • Sin comentarios
Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel honran a Jesús Gilberto García Alonso
Redacción Caribe
Leer más

Presidente Díaz-Canel chequea transformación digital en instituciones de salud capitalinas

  • Sin comentarios
Presidente Díaz-Canel chequea transformación digital en instituciones de salud capitalinas
Redacción Caribe
Leer más

Cuba y Venezuela fortalecen cooperación para la reconstrucción tras huracán Melissa

  • Sin comentarios
Cuba y Venezuela fortalecen cooperación para la reconstrucción tras huracán Melissa
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 Recta Final
22:30 Caribe Noticias
22:45 Cultivar Conciencia
23:00 Entrevista
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba