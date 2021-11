Sologamia o “Sí, me acepto”

Noviembre no suele ser un mes demasiado movido en mi agenda, sino más bien una transición entre mi cumpleaños en octubre y fin de año, mi festividad favorita. Pero cuál fue mi sorpresa aquella mañana del primer lunes de noviembre cuando entro a WhatsApp y había sido añadida a un grupo llamado “BODA DE LA MARQUESA”.

Laura Carril, aka @icecream_marchesa en Instagram, es una creadora de contenido que se dedica a promocionar pequeños negocios de emprendimiento. Su carismática y sociable personalidad, unida a un sentido del humor excéntrico y un desbordado gusto por la moda, la ha hecho ganar popularidad como influencer en el escenario mediático-farandulero-cuentapropista nacional.

Laura se iba a casar (en sus propias palabras) “con un viejo amor con el que se había reencontrado después de mucho tiempo y se habían dado cuenta que querían compartir el resto de la vida juntos”. Qué bien, ¿no?

Todo sobre el día, la hora y otros detalles del gran evento nos los comunicaba por el grupo de WhatsApp. Pues bien, para no alargar más la historia, llegó el día. Ya estábamos todos allí esperando por la pareja. El padre de la novia anunció que ella estaba por llegar y que la recibiéramos por todo lo alto como se merecía. Así fue. Al compás de vítores y palmadas de todos los invitados, Laura entró regia al salón con un vestido de novia corte princesa y velo adornado por una delicada tiara tejida.

Al llegar a la plataforma junto al cake, agarró el micrófono con desenfado y agradeció la presencia de todos esa noche que además era su cumpleaños. Entre risas y nervios, pero con la certeza de que el principal motivo para celebrar un matrimonio es el amor (con o sin la presencia de otra persona) exclamó: “Sí, hoy me estoy cansando conmigo misma”.

La sologamia o casarse con uno mismo

“Pero, ¿y si los votos se hicieran para uno mismo? Prometer que te vas a cuidar, amar y respetar por encima del resto para que nadie te pise. Eso es lo que proponen las casementeras que por todo el mundo realizan las bodas individuales. Ceremonias en las que una persona contrae matrimonio consigo misma como símbolo para decir a los demás que lo primero es lo primero, y que sin estar uno a gusto consigo mismo no va a ningún sitio”, explica el diario El Español.

Desconozco si antes que Laura, existan otros que se hayan casado consigo mismos en Cuba. No obstante, la sologamia es un fenómeno que gana tendencia alrededor del mundo. Como tal no tiene reconocimiento legal ni religioso, sino más bien un significado espiritual y filosófico por parte de quienes deciden “formalizar” y, sobre todo, celebrar su relación consigo mismos junto a sus seres queridos.

En la televisión y el cine existen alusiones a esta tendencia. Por ejemplo: Carrie Bradshaw, la protagonista de la serie norteamericana de finales de los noventa, Sex and The City (1998-2004), afirma de forma bastante asertiva que cuando eres adulto si no te casas y tienes hijos, más nunca se te vuelve a celebrar socialmente como individuo. Por lo que, decide formalizarse consigo misma como lección a una vieja conocida (ahora casada y con hijos) que se niega a reconocer que la soltería es un estilo de vida legítimo y que elegir no tener pareja, no te hace una persona egoísta y antisocial.

Otro ejemplo es el filme español La boda de Rosa (2020). En este caso, Rosa, una mujer de 45 años, se da el “sí quiero” como acto final de empoderamiento y redención a una vida entera entregada devotamente a los demás.

“Yo ya me he casado un poco conmigo misma, pero me queda todavía. Nos han educado en lo contrario. La gente entiende como egoísta que te hagas caso a ti misma, y a las mujeres se nos ha educado en la cultura de dar a los demás, de cuidar, es algo que va en tu disco duro, cuando eso creo que lo podemos hacer todos. No es una cuestión de ir a la contra, pero es que parece que el último en el que piensas es en ti mismo”, opina Icíar Bollaín, directora del filme.

Rompiendo mitos

Concuerdan diferentes artículos al respecto que el “automatrimonio” viene también a desmentir el mito amoroso de las almas gemelas o la media naranja. Culturalmente, sobre todo las mujeres, crecemos bombardeadas por la literatura, el cine, la televisión, las redes… con la idea de que nacemos incompletos y debemos confiar en que en algún momento de la vida llegue ese alguien a llenar nuestros vacíos, terminar nuestras frases, leer nuestra mente y saciar necesidades.

Esta búsqueda incesante de la otra mitad termina siendo para algunos un largo, extenuante y tortuoso camino lleno de relaciones fallidas, corazones rotos, amores forzados y, sobre todo, después de cada ruptura un amargo sentimiento de culpa, incertidumbre, autodesprecio.

Afirman los especialistas que como resultado se llega a las nuevas relaciones con la autoestima mellada, hiper vigilantes, desconfiados de las intenciones del otro, y repitiendo como locos “no me hagas perder el tiempo”, “no voy a volver pasar por lo mismo”, “a mí no me la vuelven a hacer”.

Todo eso porque proyectamos en el otro todas nuestras expectativas, sueños, luces y sombras. ¿Se imaginan qué tarea tan titánica es tener que hacer feliz a alguien? ¿Qué (ir)responsabilidad es dejar en manos ajenas la conducción de nuestra vida? Pero, además, ¿qué pasa si esa persona nunca llega a nosotros? ¿O si llega y fallece de repente, se muda de país o sencillamente no quiere estar en una relación?

¿Es acaso justo con uno mismo, posponer y posponer la alarma de la felicidad hasta que llegue ese alguien? ¿No sería mejor ser felices, completos y realizados como individuos primero, para compartir desde la plenitud con alguien más?

Puede que suene rebuscado y hasta confuso, pero ¡ojo! hablar de la necesidad de querernos en primera persona no es hablar de narcicismo sino de un respeto sano a nuestra individualidad y el cultivo constante de nuestros gustos, objetivos, deseos y esperanzas.

Canto a mí misma

Lo cierto es que mi olfato periodístico no me engañó en cuanto a que aquello iba a ser un evento singular. Cuando Laura dijo que se estaba casando consigo misma, el salón reventó en aplausos, vítores y risas de complicidad con la novia.

Expresó el poeta norteamericano Walt Whitman:

Me celebro y me canto a mí mismo.

Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti



No importa si estamos solteros o en pareja, la verdad es que nunca estamos solos. Siempre estamos con nosotros mismos.