Arribó a La Habana convoy europeo de solidaridad con más de cinco toneladas de ayuda humanitaria

Una muestra tangible de solidaridad internacional llegó en la noche de este martes a Cuba en un vuelo procedente de Italia.

Un grupo de más de 100 activistas, parlamentarios y representantes de organizaciones sociales de toda Europa aterrizó en La Habana a bordo de un vuelo solidario.

La delegación trajo consigo medicamentos e insumos médicos, en una misión que busca visibilizar el rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Se trata del Convoy Europeo de Solidaridad, una iniciativa impulsada por más de 50 asociaciones y 13 organizaciones políticas y sindicales de países como Italia, España, Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido.

El vuelo, operado por la aerolínea Neos, partió en la tarde del martes desde Roma con escala en Milán y arribó al Aeropuerto Internacional José Martí en la noche de este martes donde fueron recibidos por representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

🇮🇹✈️🇨🇺 ¡El Convoy Europeo con ayuda solidaria proveniente de Italia ya está en Cuba! Un abrazo fraterno que cruza el Atlántico y une a nuestros pueblos. Agradecemos a todas las personas y organizaciones que hicieron posible esta misión. #CubaNoEstáSola #ICAPCuba pic.twitter.com/KZj1xWksFc — Siempre con Cuba (@siempreconcuba) March 18, 2026

A bordo viajaron miembros del Parlamento Europeo, entre ellos Ilaria Salis y Doménico Lucano, así como representantes sindicales de la Confederación General del Trabajo de Italia (CGIL) y líderes juveniles de diversas naciones europeas.

Pero lo más significativo de esta misión no fue solo la delegación, sino la carga que transportaron. Gracias a una campaña que recolectó más de 45 mil euros en donaciones de más de 700 personas, el convoy trajo cinco toneladas de medicamentos e insumos sanitarios, cuyo valor estimado supera los 500 mil euros.

Esta ayuda llega en un momento especialmente crítico para nuestro país, en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, que se ha intensificado tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado enero, dirigida a impedir la entrada de combustible y afectar directamente sectores como la salud.

Por su parte, los eurodiputados presentes insistieron en que esta no es una visita de cortesía, sino un acto de desagravio a un pueblo que resiste. Adelantaron que llevarán al Parlamento Europeo las experiencias recogidas durante su estancia en la isla.

La delegación europea permanecerá en Cuba hasta el próximo 24 de marzo. Durante su estancia, tienen previsto sumarse a las actividades del Convoy Nuestra América, que llegará el próximo 21 de marzo, en un evento que promete convertirse en una nueva muestra de hermandad internacionalista.

Con las primeras imágenes de la llegada de este vuelo, queda registrado un nuevo capítulo de la solidaridad con Cuba. Cinco toneladas de ayuda que, en palabras de sus protagonistas, buscan hacer respirar a un pueblo asfixiado por más de seis décadas de bloqueo.

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