Sesiona en La Habana Congreso Internacional por 60 años de la Tricontinental

Desde este lunes y hasta el 14 de enero sesiona en La Habana el Congreso Internacional «A 60 años de la Tricontinental, contexto, impacto, legado y futuro».

Durante tres días, más de 200 participantes de 27 países dialogarán sobre la vigencia de aquella primera conferencia, las redes antiimperialistas de mujeres e indígenas del Sur Global, la solidaridad Sur-Sur y el genocidio israelí en la Franja de Gaza, donde líderes de movimientos revolucionarios de Asia, África y América Latina expondrán además una visión compartida de soberanía y emancipación.

