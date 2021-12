¿Será el 2022 el año de la recuperación, del crecimiento y de las promesas cumplidas?

2021 será recordado como el año que todos en sus inicios deseamos mejor, y a la larga resultó peor. La pandemia agudizó todos los problemas estructurales que desde hace décadas sufre el planeta, y el impacto se ha sentido con más fuerza en los últimos meses. Algunos ejemplos. La crisis económica, la inflación, las afectaciones al comercio mundial con la caída de industrias como el turismo y el transporte o las afectaciones a las cadenas de suministros, el duro impacto en los pequeños y medianos negocios, y las consecuencias políticas de esta situación. El desigual acceso de las vacunas, que es reflejo de los desequilibrios internacionales, dieron la oportunidad a nuevas variantes del virus y han puesto contra la pared a la comunidad científica y sus vacunas; en fin, una lista larga.

Pero 2021 también ha sido un año movido en lo político, de continuidad y de rupturas, de buenas y malas noticias. Por un lado el gobierno de Biden, quien en algunos aspectos ha asumido la agenda de Trump; ahí tenemos la política hacia Cuba y la hostilidad hacia China y Rusia. La explicación está en lo que hemos hablado muchas veces, es la misma maquinaria, son los mismos cálculos políticos, los mismos intereses, y por otro lado, en esa actitud hacia Moscú y Beijing, se trata de la reacción esperada de una potencia en lento declive que se niega a ceder espacios y a aceptar un destino inevitable.

Más al sur, en nuestra región, América Latina, existe una dinámica más alentadora. Las victorias electorales en Venezuela, Nicaragua, la elección de Pedro Castillo en Perú, de Xiomara Castro en Honduras y más recientemente de Gabriel Boric en Chile, lleva a muchos expertos a hablar sobre un nuevo resurgir de la izquierda latinoamericana, a soñar con grandes políticas públicas a favor de los más desposeídos, algo, que en mi opinión está por demostrarse, y digo esto por muchas razones, primero por el contexto nada fácil, un contexto de crisis y pandemia en el cual los recursos no abundan y es propenso al descontento popular, segundo, por la existencia de una derecha fuerte que insistirá en sabotear o en el mejor de los casos a pactar, y tercero, porque habrá que ver la actitud frente a los desafíos. Un mismo color puede ser más o menos intenso.

Ojalá que los nuevos brotes verdes revisen la experiencia de la pasada ola progresista, esa que nos llenó de optimismo en la primera década del presente siglo, y saque conclusiones y enseñanzas. Es muy importante mirar allí para medir la ética de la derecha, y para saber los costos de no tomar las medidas necesarias, de quedarse en los paños tibios, y de creer que se puede nadar solo en esta marea. ¿Quiénes fueron los que sobrevivieron? ¿Los que han sufrido las embestidas más duras, pero sobrevivieron? Aquellos que avanzaron en los cambios más profundos e hicieron menos concesiones.

Ojalá en 2022 se sumen nuevas y buenas noticias, como una posible victoria de Lula en Brasil ¿se imaginan? eso sería sin dudas un gran impulso para esa izquierda latinoamericana y para su integración. Habrá elecciones también en Colombia, un país cuyos conflictos internos tienen un impacto en el resto del área. Hay señales buenas, pero no definitivas. Esperemos que 2022 sea el año de la recuperación, del crecimiento y de las promesas cumplidas, pero para eso, debe ser el año también de las lecciones aprendidas.