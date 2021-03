Ser parte de la alegría

Ante el aumento de casos positivos a la COVID-19 en menores de 18 años en Cuba, Canal Caribe comparte las experiencias y consejos de una joven pediatra cubana.

Creo que apenas ha tenido tiempo para mirar su nuevo título, ese que ha procurado durante 4 años, pero que ha soñado desde siempre. Isabel Chediak Cepero se fue a la zona roja del Hospital Pediátrico Balear apenas 15 días después del examen estatal que la convirtió en Especialista de Primer grado en Pediatría. Era la jefa de una tripulación, como dicen en este tiempo de pandemia, a quienes dirigen un grupo de profesionales de la salud, que trabajan directamente con pacientes infectados con COVID-19. La sala tenía capacidad para 32 niños.

Nos cuenta la Dr. Isabel que la rutina dependía de cómo comenzaba el día, pero básicamente era despertarse temprano y pasar visita a todos los niños, luego esperaba los resultados de los análisis complementarios de rutina y los informes de Rayos X. “A mediodía comenzaban a llegar los resultados de los PCR evolutivos y en dependencia de estos se mantenía igual conducta (es decir tratamiento con el Interferón en días alternos) o se procedía a dar alta hospitalaria. Durante la tarde recibíamos algún traslado o ingreso o podía llegar algún resultado de PCR”, prosigue en su narración esta joven Pediatra.

Según su criterio la evolución clínica de los niños infectados por el SARS-CoV-2 es favorable, “la mayoría incluso son asintomáticos completamente por lo que su estancia en sala depende de que llegue un PCR evolutivo negativo. Aunque claro la evolución siempre no es igual para todos, hay varios factores de riesgo que pueden modificar la balanza negativamente”.

NO SOLO LOS NIÑOS

“También acudía todos los días el especialista en Medicina Interna para chequear a los padres ya que muchos eran positivos y otros tenían algún factor de riesgo asociado”. Nos aclara la jefa de sala: “no solo era la atención a los infantes, sino también a sus acompañantes, a los cuales atendíamos, además, en sus dudas, preocupaciones o situaciones que se presentaran”.

“La mayoría de los acompañantes eran positivos e incluso muchas veces se convierten en positivos durante su estancia en sala dada la virulencia del SARS-CoV-2 y que los niños dependen sobre todo los más pequeños de su cuidador y eso hace muchas veces que el distanciamento sea imposible. Tuve varios casos que por ejemplo, el contacto positivo del infante era el padre y la madre era el acompañante y en el primer PCR ella era negativa y al realizarle el evolutivo llegaba el temido positivo”.

EN ZONA ROJA

Isabel nos confiesa que fueron 14 días llenos de experiencias positivas y negativas. Tenía pacientes de todas las edades incluso de 1 mes de nacidos. “En mi caso tenía miedo de la responsabilidad que se me había dado, de que algo saliera mal, de que mi tripulación de la que estaba a cargo les ocurriera algo, temía por mi familia tanto de que pasara algo y yo no estuviera presente dada la lejanía o que yo pudiera al regresar infectarlos”.

“De algo que si me di cuenta y me afectó fue la poca percepción que tiene la población del enorme trabajo y la enorme responsabilidad que tienen los médicos que están en la zona roja. No en su totalidad pero muchos no valoran al personal ni se percatan de que hay que cuidarlos, que en esta lucha estamos todos y que el cuidado debe ser recíproco porque las personas de la tripulación que los están atendiendo por 14 días, las 24 horas al día, también son humanos, también tienen familia esperando en casa y que si este personal cae, quién los va a atender?”

Se diagnostican hoy en #Cuba 94 menores de edad con la #COVID19, de ellos 5 lactantes, 3 menores de 6 meses. Todos contactos de casos positivos. Se reporta 1 adolescente de 16 años grave y un niño de 8 años en estado crítico. Hay 625 casos pediátricos activos. pic.twitter.com/Ojrsvxvy2C — Canal Caribe (@CanalCaribeCuba) March 18, 2021

La joven doctora no solo se refiere al personal de la salud, sino a todos los que de una forma u otra tienen contacto con el paciente y que su trabajo es brindarles un buen servicio y el mejor de los cuidados, tanto los transportistas “que hacen una labor heroica”, los pantristas y el personal de seguridad.

Con una sonrisa en su rostro, como quien revive desde la memoria lo que siente en el corazón, Isabel nos habla de sus niños: “Tuve muchos que me alegraban el día, cada vez que entraba a su cuarto, al estar asintomáticos desde su inocencia e ignoracia de la situación actual, siempre estaban contentos y sonrientes y eso me contagiaba”.

“Pero… no había experiencia más satisfactoria que cuando, luego de tenerlos por un tiempo amplio, me llegaba el ansiado PCR negativo y les comunicaba a sus acompañantes la feliz noticia, los gritos se oían en todo el hospital, eran gritos de felicidad, de haber ganado la batalla y ya se podían ir a su casa. Para mí era muy satisfactorio ser parte de esa alegría”.

SIN DAÑOS COLATERALES

En estos días en los que ha aumentado los casos de menores de 18 años enfermos con el nuevo coronavirus indagamos con la doctora cuáles eran las principales fuentes de contagio de los niños que atendió. Y con voz muy segura contestó: “Sin duda alguna sus familiares, las personas que conviven o que tienen contacto directo de una forma u otra con el niño. El enemigo entra directamente al hogar, de ahí la importancia de que los mayores ya sean los padres o tutores tengan el mayor cuidado en estos momentos, los niños no son más que un daño colateral en esta historia”.

“Lo principal de esta batalla es la prevención, por lo cual es vital que todos los cuidadores tengan presenten que en este momento actual ellos son la principal protección y la principal forma de contagio para los pequeños de la casa. Por tanto es nuestra responsabilidad velar por ellos y tomar en serio todas las medidas que se han implementado. El gobierno puede dar las herramientas, pero si no ponemos de nuestra parte, nunca acabará esta batalla», concluyó la Dra. Isabel.