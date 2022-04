Semana de Vacunación en las Américas: Del 23 al 30 de abril de 2022. Aún millones por vacunar

Días importantes para los gobiernos, los Ministerios de Salud y para las familias. Días de comprensión y acciones para impulsar y favorecer el proceso de inmunización. Durante el lanzamiento de la 20ª Semana de Vacunación en las Américas, en Roseau, Dominica, la Dra. Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), compartió datos y llamó a la reflexión colectiva sobre la necesidad de avanzar en este.

En la región alrededor de 230 millones de personas todavía no han recibido ni una sola dosis de vacuna COVID-19 y a 2,7 millones de niños, también en las Américas, no se les ha administrado las vacunas necesarias para mantenerlos sanos a raíz de interrupciones en los servicios de salud ocasionadas por la pandemia de COVID-19, precisó la Directora de la OPS y llamó a cerrar todas las brechas en la cobertura de vacunación, incluyendo las de COVID-19.

La directiva analizó el desempeño de los programas de inmunización en estos años de enfrentamiento a la pandemia, incluso tiempo atrás y afirmó que “ antes de que la COVID-19 paralizara el mundo, la cobertura de vacunas de rutina había caído por debajo de niveles óptimos”.

Destacó la Dra. Etienne que los dos últimos años han hecho retroceder casi tres décadas de progreso en la vacunación contra la polio y el sarampión, generándose un riesgo real para su reintroducción y dijo: “Hoy volvemos a estar en los mismos niveles de cobertura de vacunación que en 1994, cuando estas enfermedades todavía suponían una grave amenaza para nuestros niños, familias y comunidades”.

La Directora de la OPS advirtió que “si esta situación continúa, pagaremos un precio muy alto en pérdidas de vidas, aumento de discapacidades y enormes costes financieros”.

Desde la introducción 15 meses atrás de las vacunas COVID-19 en la región, más del 66% de los habitantes de América Latina y el Caribe se han vacunado completamente. Sin embargo, dijo la Doctora Etienne, que este logro fundamental no es suficiente , afirmó que “Todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar que todas las poblaciones de riesgo reciban las dosis que necesitan para protegerse”. Se refirió también a la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y añadió que las dudas generalizadas sobre estas, han revelado grietas preocupantes en nuestro panorama regional.

En este contexto Cuba continúa mostrando resultados relevantes en su Programa de Vacunación como han reconocido Organismos internacionales , entre ellos la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esta Agencia de Naciones Unidas en un comunicado oficial destacó que la estrategia cubana implementada desde hace más de seis décadas, protege a la población infantil y adulta contra 13 enfermedades. Es un hecho la eliminación de la difteria, el sarampión, la parotiditis, la rubeola, la poliomielitis y la tosferina; mientras otras enfermedades, como el tétano y la enfermedad meningocócica, no constituyen un problema de salud pública en la isla, por sus bajos niveles de incidencia.

Cuba fue el primer país de la región en implementar la inmunización masiva contra la Covid-19 en pequeños de 2 a 18 años de edad con sus productos propios Soberana 02 y Soberana Plus, concebidos en el Instituto Finlay de Vacunas.

Más de 1,7 millones de infantes fueron inmunizados contra esa enfermedad lo que permitió evitar cerca de 70 mil casos en esas edades y desde el 2021 ninguno falleció por dicha causa.