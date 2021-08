Se reúne Presidente de Cuba con combatientes y trabajadoras de las FAR y el MININT. Foto: Tribuna

Las mujeres son la fortaleza de la Revolución, aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante un encuentro con combatientes y trabajadoras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT). Asistieron también la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, el Ministro del Interior, General de División, Lázaro Alberto Álvarez Casas, ambos integrantes del Buró Político, el viceministro primero de las FAR, General de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín, y otros altos oficiales de las FAR y el MININT.