¿Se queda o se va AMLO de México?

Una rara situación política se da hoy en México; y digo rara, porque es poco usual que un presidente promueva una consulta popular que podría revocar su mandato, y que la oposición sea la mayor crítica de esa actividad; incluso digo más, esa misma oposición, frente a la imposibilidad de parar el referendo, hizo campaña por la abstención, no por echar de su cargo a Andrés Manuel López Obrador. Pero por su puesto que todo tiene explicación, vamos por parte. Lo primero es que el presidente tiene una alta tasa de popularidad, a pesar de la pandemia, a pesar de los malos augurios económicos, a pesar de temas sensibles como la migración y ese cara a cara que ha sostenido con el prepotente vecino, primero con Trump y ahora con Biden, a pesar de las crisis fabricadas, repito, a pesar de todo, AMLO conserva una popularidad en torno al 60 por ciento, un sueño para cualquier mandatario en las circunstancias actuales que vive este mundo en crisis.

Y claro, no será derrotado ni echado del cargo, incluso, aunque la participación sea baja no tiene que interpretarse como una derrota, como seguro la mostrarán sus opositores, es sabido que la asistencia a las urnas depende muchas veces de la percepción de utilidad que tenga el electorado, es decir ¿para qué asistir a un referendo cuyo resultado ya está cantado? Pero vayamos a la oposición ¿qué dice? Bueno, que López Obrador, como buen populista, solo busca la polarización y la confrontación y que todo esto solo alimentará el ego presidencial, pero ¿es realmente eso lo que irrita? Muchos expertos creen que lo realmente molesto para estos grupos es, por un lado, la fortaleza política con que saldrá el mandatario, ya no podrá cuestionarse su respaldo popular y será evidente el fracaso de sus enemigos en el intento de erosionar sus bases, y segundo, quizás lo más importante, es el precedente que está marcando en la política mexicana para el presente y el futuro.

Vamos más allá de López Obrador ¿Qué pasaría si la convocatoria a un revocatorio se vuelve una práctica usual en ese país latinoamericano? ¿Qué pasaría con un futuro presidente corrupto, un presidente impulsor del neoliberalismo, y por tanto, muchas veces impopular? ¿Qué pasaría con muchos cargos públicos elegibles a diferentes niveles? Y no solo es el peligro de no terminar un mandato, algo ya de por sí es terrible para un político, es la imposibilidad de concluir un proyecto. Muchos gobernantes llegan prometiendo cosas que luego no cumplen, e implementan una agenda diseñada para tantos años. La posibilidad de un revocatorio es una alerta constante para la gestión.

Otro elemento que podríamos mencionar, y es la dinámica que el actual presidente le está imprimiendo a la política mexicana, tanto en materia de participación popular, como en la lucha contra la corrupción, es decir, está como que educando a los mexicanos en la idea de que el ejercicio democrático es constante y que hay recursos para que la ciudadanía participe en las más importantes decisiones del país, por lo menos a nivel de voto. En esto el presidente ha sido hábil en un aspecto que lamentablemente muchos descuidan, y es la comunicación, AMLO es un presidente, creo que alertado por su equipo, que sabe la importancia de los medios y de no dejar vacíos que se conviertan en matrices, eso ha sido uno de los secretos que le ha permitido navegar con éxito en medio de aguas turbulentas.