Se cumplen 12 años de la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recordó que hace 12 años los jefes de Estado y de Gobierno de la región firmaron en La Habana la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Cuba: celebran Día del Trabajador Ferroviario

  • Sin comentarios
Cuba: celebran Día del Trabajador Ferroviario
Bernardo Espinosa
Leer más

Organización de Pioneros José Martí lanzó la campaña «Donde late mi futuro»

  • Sin comentarios
Organización de Pioneros José Martí lanzó la campaña «Donde late mi futuro»
Redacción Caribe
Leer más

Inauguran Cátedra Fidel Castro en Instituto Internacional de Periodismo José Martí

  • Sin comentarios
Inauguran Cátedra Fidel Castro en Instituto Internacional de Periodismo José Martí
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
16:00 Revista Informativa "suena A Jazz"
16:30 Caribe Noticias
17:00 Enlace Nacional.
● EN VIVO
17:30 Documental "isabel Moya Conversa Con Cubaperiodistas"
18:00 Íconos De La Habana

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación