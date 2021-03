¿Sabes lo difícil de ser bipolar?

¿Hay algunos días en que se siente muy feliz y sociable, o tal vez sumamente irritable, mientras que en otros le embarga la tristeza o una ansiedad inusual? ¿Van acompañados estos períodos de alegría de una mayor energía o de un aumento de actividad? ¿Van acompañados los períodos tristes de fatiga, falta de esperanza o incapacidad para disfrutar lo que por lo general le gusta hacer y, a veces, hasta de pensamientos suicidas? ¿Hacen estos cambios en el estado de ánimo que le sea difícil conciliar el sueño, mantener su concentración o terminar las cosas que debe hacer? Algunas personas con estos síntomas tienen un trastorno mental que dura toda la vida, pero que es tratable, y se llama trastorno bipolar.

El 30 de marzo fue la fecha elegida para conmemorar el Día Mundial del Trastorno Bipolar, pues se celebra el natalicio de Vincent Van Gogh, el famosísimo pintor póstumamente diagnosticado de padecer dicho tipo de trastorno.

Pero, ¿qué es la biopolaridad? Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión, a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Decimos casi, porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos.

Datos relevantes sobre el trastorno bipolar

Aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar.

Es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y es la menos entendida.

La edad media en que suele aparecer la enfermedad por primera vez es alrededor de los 25 años.

Las mujeres pueden desarrollar los síntomas mucho más rápido, así como tener mayor número de episodios emocionales. No obstante, la enfermedad afecta a ambos sexos por igual.

En el caso de la depresión en niños o adolescentes, este podría ser un síntoma de inicio del trastorno, pero no siempre es el caso.

El tratamiento para este tipo de trastorno debe ser personalizado, es decir, no existe un remedio o tratamiento único para todas las personas que lo padecen.

Algunos famosos que sufren de trastorno bipolar

La bipolaridad es un trastorno mental bastante frecuente y por ello podemos citar algunas personas relevantes que lo padecen y que viven con él, y que aún así, llevan o han llevado una vida prácticamente normal. Estos son solo algunos de los que lo padecen o lo han padecido:

Mariah Carey. Mel Gibson. Mike Tyson. Catherine Zeta Jones. Edgar Allan Poe. Jimi Hendrix. Robert Downey Jr. Britney Spears. Lady Diana. JimCarrey. Frank Sinatra. Kurt Cobain. Ernest Hemingway.

Otros trastornos que pueden ocurrir conjuntamente con el trastorno bipolar

Muchas personas con trastorno bipolar también pueden tener otros trastornos o afecciones de salud mental como:

Psicosis . A veces, las personas que tienen episodios graves de manía o depresión también tienen síntomas psicóticos, como alucinaciones o delirios. Los síntomas psicóticos tienden a coincidir con el estado de ánimo extremo de la persona. Por ejemplo: Alguien que tiene síntomas psicóticos durante un episodio maníaco puede creer falsamente que es famoso, tiene mucho dinero o poderes especiales. Alguien que tiene síntomas psicóticos durante un episodio depresivo puede creer que está en la ruina y sin dinero, o que ha cometido un delito.

. A veces, las personas que tienen episodios graves de manía o depresión también tienen síntomas psicóticos, como alucinaciones o delirios. Los síntomas psicóticos tienden a coincidir con el estado de ánimo extremo de la persona. Por ejemplo: Trastornos de ansiedad y de déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés). A menudo, los trastornos de ansiedad y de déficit de atención con hiperactividad se diagnostican en personas con trastorno bipolar.

(ADHD, por sus siglas en inglés). A menudo, los trastornos de ansiedad y de déficit de atención con hiperactividad se diagnostican en personas con trastorno bipolar. Uso indebido de drogas o alcohol. Las personas con trastorno bipolar son más propensas al uso indebido de drogas o alcohol.

Las personas con trastorno bipolar son más propensas al uso indebido de drogas o alcohol. Trastornos de la alimentación. De vez en cuando, las personas con trastorno bipolar pueden tener algún trastorno de la alimentación, como atracones o bulimia.

Algunos síntomas del trastorno bipolar son parecidos a los de otras enfermedades, lo que puede dar origen a un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, algunas personas con trastorno bipolar que también tienen síntomas psicóticos pueden diagnosticarse erróneamente con esquizofrenia. Algunas enfermedades o trastornos físicos, como la enfermedad de la tiroides, pueden imitar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas del trastorno bipolar. A veces, las drogas ilícitas pueden imitar, provocar o empeorar los síntomas del estado de ánimo.

Observar los síntomas en el transcurso de la enfermedad (seguimiento longitudinal) y los antecedentes familiares de la persona pueden desempeñar un papel fundamental para determinar si una persona tiene trastorno bipolar con psicosis o con esquizofrenia.

¿Qué causa el trastorno bipolar?

Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar. Sin embargo, diversas investigaciones sugieren que no hay una sola causa, sino que es posible que haya una combinación de factores que contribuyen al trastorno bipolar.

Genes

A menudo, el trastorno bipolar es de familia y las investigaciones sugieren que esto se explica principalmente porque es hereditaria. Es decir, las personas con ciertos genes tienen más probabilidad de presentar el trastorno bipolar que otras. No hay un solo gen que pueda causar este trastorno, sino más bien hay muchos involucrados.

Sin embargo, los genes no son el único factor. Algunos estudios de gemelos idénticos han revelado que incluso cuando un gemelo presenta el trastorno bipolar, es posible que el otro gemelo no lo tenga. Aunque las personas con un padre o hermano con trastorno bipolar tienen más probabilidad de llegar a tener el trastorno, la mayoría de las personas con antecedentes familiares de trastorno bipolar no presentan la enfermedad.

Estructura y función del cerebro

Los investigadores están aprendiendo que la estructura y la función del cerebro en las personas con trastorno bipolar pueden ser diferentes a las de aquellas personas que no tienen este trastorno u otros de índole psiquiátrica. Aprender sobre la naturaleza de estos cambios cerebrales ayuda a los médicos a comprender mejor el trastorno bipolar y en el futuro puede ayudar a predecir qué tipos de tratamiento funcionarán mejor para una persona con este trastorno. En este momento, el diagnóstico se basa en los síntomas más que en imágenes del cerebro u otras pruebas de diagnóstico.

¿Cómo se diagnostica el trastorno bipolar?

Para diagnosticar el trastorno bipolar, un médico u otro proveedor de atención médica puede:

hacer un examen físico completo,

ordenar pruebas médicas para descartar otras enfermedades,

remitir a la persona para una evaluación psiquiátrica.

Un psiquiatra u otro profesional de la salud mental diagnostica el trastorno bipolar con base en los síntomas, el transcurso de la viday las experiencias de la persona afectada. Algunas personas tienen trastorno bipolar durante años antes de que las diagnostiquen. Esto puede ser debido a lo siguiente:

El trastorno bipolar tiene síntomas en común con varios otros trastornos de salud mental. Un médico puede pensar que la persona tiene un trastorno diferente, como esquizofrenia o depresión (unipolar).

La familia y los amigos pueden notar los síntomas, pero no darse cuenta de que son parte de un problema mayor.

A menudo, las personas con trastorno bipolar tienen otros problemas de salud, lo que puede dificultar que los médicos lo diagnostiquen.

¿Cómo se trata el trastorno bipolar?

El tratamiento ayuda a muchas personas, incluso a aquellas con las formas más graves de trastorno bipolar. Los médicos tratan el trastorno bipolar con medicamentos, psicoterapia o una combinación de tratamientos.

Medicamentos

Ciertos medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas del trastorno bipolar. Algunas personas pueden tener que probar con varios medicamentos diferentes y colaborar con su médico antes de encontrar los que le funcionan mejor. Los tipos más comunes de medicamentos que recetan los médicos incluyen estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos atípicos. Los estabilizadores del estado de ánimo como el litio pueden ayudar a evitar episodios anímicos o reducir su gravedad si ocurren. El litio también disminuye el riesgo de suicidio. A veces, además de los estabilizadores del estado de ánimo, se agregan otros medicamentos al plan de tratamiento para ayudar a controlar los problemas del sueño o la ansiedad. (Fuente: National Institute of Mental Health)

Hable con su médico o farmacéutico para comprender los riesgos y los beneficios de cada medicamento. Informe de inmediato a su médico cualquier inquietud que tenga sobre los efectos secundarios. Evite suspender los medicamentos sin que primero haya hablado con su médico.

Psicoterapia

La psicoterapia (a veces denominada «terapia de diálogo») es un término utilizado para una variedad de técnicas de tratamiento que tienen como objetivo ayudar a una persona a identificar y cambiar emociones, pensamientos y comportamientos problemáticos. La psicoterapia puede ofrecer apoyo, educación, habilidades y estrategias a las personas con trastorno bipolar y sus familias. A menudo, se recurre a la psicoterapia en combinación con medicamentos. Algunos tipos de psicoterapia (por ejemplo, la terapia interpersonal y de ritmo social) pueden ser un tratamiento eficaz para el trastorno bipolar cuando se usan con medicamentos.

Otros tratamientos

Algunas personas pueden beneficiarse de otros tratamientos para controlar sus síntomas bipolares, entre ellos:

La terapia electroconvulsiva, que es un procedimiento de estimulación cerebral que puede ayudar a las personas a aliviar los síntomas graves del trastorno bipolar. Por lo general, se contempla este tipo de terapia solo si el paciente no ha mejorado después de probar con otros tratamientos (como medicamentos o psicoterapia), o cuando se necesita una respuesta rápida, como en el caso de riesgo de suicidio o catatonia (un estado de estupor), por ejemplo.

El ejercicio vigoroso regular, como trotar, nadar o andar en bicicleta, ayuda con la depresión y la ansiedad, promueve un sueño más profundo y es saludable para el corazón y el cerebro. Consulte con su médico antes de comenzar un nuevo régimen de ejercicio.

Mantener un life-chart, o gráfico vital de la evolución de la enfermedad en el que se registran los síntomas anímicos diarios, los tratamientos, los patrones de sueño y los acontecimientos de la vida, puede ayudar a las personas y a sus médicos a dar seguimiento y a tratar el trastorno bipolar.

No se han realizado muchas investigaciones sobre los suplementos naturales o de hierbas y cómo pueden actuar en el trastorno bipolar. Consulte con su médico antes de tomar cualquier suplemento. Al tomarlos juntos, ciertos medicamentos y suplementos pueden causar efectos secundarios graves o reacciones farmacológicas que pueden poner en peligro su vida. Visite el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa para obtener más información.

Cómo encontrar tratamiento

El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés) es una agencia federal de investigación y no puede ofrecer asesoría médica o remitir a profesionales. Sin embargo, la página en inglés del NIMH de ayuda para las enfermedades mentales tiene herramientas y recursos que pueden ayudarle a encontrar un proveedor o tratamiento. También puede:

Llamar a su médico. Su médico puede ser el primer punto de contacto para obtener ayuda.

Su médico puede ser el primer punto de contacto para obtener ayuda. Llamar a la línea de referencias de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés) al 800-662-4357 (800-662-HELP) para obtener información general sobre la salud mental y para encontrar servicios de tratamientos locales.

al 800-662-4357 (800-662-HELP) para obtener información general sobre la salud mental y para encontrar servicios de tratamientos locales. Visitar el sitio web en inglés de SAMHSA , que tiene un localizador para servicios de tratamiento de la salud conductual (Behavioral Health Treatment Services Locator), donde puede buscar información sobre servicios de tratamiento por dirección, ciudad o código postal.

, que tiene un localizador para servicios de tratamiento de la salud conductual (Behavioral Health Treatment Services Locator), donde puede buscar información sobre servicios de tratamiento por dirección, ciudad o código postal. Buscar de inmediato la ayuda de un médico o de la sala de emergencia del hospital más cercano, o llame al 911, si usted o alguien que conoce está en crisis o pensando en suicidarse.

Llame gratis a Lifeline, la línea de ayuda de la Red Nacional de Prevención del Suicidio al 1–888–628–9454, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este servicio está disponible para cualquier persona. Las personas con problemas auditivos que tienen TTY pueden comunicarse con Lifeline llamando al 1–800–799–4889. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. Comuníquese directamente con las redes sociales si le preocupan los mensajes que escribe algún amigo en estas o llame al 911 si es una emergencia. Obtenga más información en el sitio web de la Red Nacional de Prevención del Suicidio.

Cómo adaptarse a vivir con el trastorno bipolar

Vivir con el trastorno bipolar puede ser un desafío, pero hay cosas que se pueden hacer para que sea más fácil para usted, un amigo o un ser querido.

Obtenga tratamiento y sígalo: la recuperación lleva tiempo y no es fácil, pero el tratamiento es la mejor manera de comenzar a sentirse mejor.

Acuda a las citas médicas y terapéuticas, y hable con su proveedor de atención médica sobre las opciones de tratamiento.

Tome todos los medicamentos según las indicaciones.

Organice sus actividades: mantenga una rutina para comer y dormir, y asegúrese de dormir lo suficiente y de hacer ejercicio.

Aprenda a reconocer sus cambios en el estado de ánimo.

Pida ayuda para seguir su tratamiento.

Sea paciente. Mejorar lleva tiempo. El apoyo social ayuda.

Recuerde, el trastorno bipolar es una enfermedad que dura toda la vida, pero el tratamiento continuo a largo plazo puede ayudar a controlar los síntomas y permitirle vivir una vida sana.