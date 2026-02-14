Rusia y Cuba unen esfuerzos en proyecto conjunto para desarrollar fármaco contra el Alzheimer

El Grupo de Empresas Pharmasyntez, líder del mercado farmacéutico ruso, y el Centro Cubano de Neurociencias (Cneuro), perteneciente a BioCubaFarma, anunciaron el inicio de un proyecto conjunto para la creación de un nuevo medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

La iniciativa, que combina la experiencia científica de ambas naciones, busca desarrollar un fármaco innovador para hacer frente a este padecimiento neurodegenerativo que afecta a millones de personas en el mundo.

De acuerdo con la información publicada por BioCubaFarma en Facebook, en el marco de esta colaboración, los especialistas de Pharmasyntez desarrollarán la tecnología y sintetizarán la sustancia activa del fármaco innovador Amylovis-201.

La producción se localizará en la moderna planta industrial BratskKhimSintez, perteneciente al grupo ruso. Esta instalación, reconocida por su alta capacidad tecnológica, será la encargada de garantizar los estándares de calidad necesarios para las fases iniciales de investigación.

El producto fabricado será destinado a la realización de estudios preclínicos, en el marco del proyecto ruso-cubano “Investigación de la eficacia neuroprotectora y evaluación de la seguridad del fármaco Amylovis como compuesto multidiana para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer”.

Estas investigaciones cuentan con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación de Rusia y se ejecutarán en conjunto con el Instituto de Sustancias Fisiológicamente Activas del Centro Federal de Investigación de Problemas de Química Física y Química Médica de la Academia de Ciencias de Rusia.

La enfermedad de Alzheimer, caracterizada por la pérdida progresiva de la memoria y otras funciones cognitivas, constituye uno de los mayores desafíos de la medicina contemporánea. El compuesto Amylovis-201, desarrollado inicialmente por científicos cubanos, ha mostrado potencial como agente neuroprotector en estudios previos, y ahora con la colaboración rusa se busca acelerar su desarrollo y eventual producción.

Pharmasyntez actúa en este proyecto como socio tecnológico clave, asegurando el desarrollo, la producción y la transferencia de soluciones complejas. La exitosa colaboración con Cneuro confirma el alto nivel internacional y la demanda de las competencias de la industria farmacéutica rusa en el mercado global, así como el prestigio de la ciencia cubana en el desarrollo de neurociencias aplicadas.

Ambas partes han destacado la importancia de esta alianza estratégica, que no solo impulsa la investigación biomédica, sino que también fortalece los vínculos científicos entre Rusia y Cuba.

