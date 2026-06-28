Ronda de negocios con empresarios chinos en Camagüey apuesta por el encadenamiento estatal-no estatal

En un espacio dedicado a perfeccionar el encadenamiento entre los sectores estatal y no estatal, la ciudad de Camagüey fue recientemente escenario de una ronda de negocios que congregó a empresarios chinos interesados en estrechar relaciones comerciales con la provincia.

Iris Dalia Jiménez Valero, delegada territorial Camagüey-Ciego de Ávila de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, destacó que el territorio posee importantes potencialidades para incorporar en la cartera de oportunidades del país nuevos productos en sectores clave como el alimentario y energético.

Asimismo, resaltó la relevancia de los valores patrimoniales y culturales que distinguen a la región, factores que pueden potenciarse a través de estas alianzas, refiere ACN.

La promoción de productos y servicios durante encuentros de esta naturaleza se convierte en una vía eficaz para que posibles inversionistas evalúen la factibilidad de distintos modelos de negocios, afirmó Jiménez Valero.

Por su parte, Juan Ricardo Poll Gean, director de Comercio Exterior en el Gobierno Provincial, puntualizó que el evento apuesta por una mayor presencia de productos agrícolas, lácteos, cárnicos y pesqueros en tiendas especializadas, lo que favorecerá la captación de divisas.

Este movimiento facilitará que las empresas locales mejoren su infraestructura tecnológica y eleven la calidad de sus ofertas tanto para el mercado nacional como internacional.

Un empresario chino participante en la jornada expresó que la cita propició un diálogo fructífero e intercambio de experiencias, dinámica que busca contribuir a la reanimación económica local, así como promover la producción y comercialización conjunta entre actores estatales y no estatales.

Foto: Rodolfo Blanco

 

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