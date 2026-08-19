Rodas, semillero de mujeres en la emulación por el aniversario de la FMC

El municipio de Rodas, en el centro-sur de Cuba, se alzó como territorio sobresaliente en la emulación provincial por el aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), distinción que reconoce el esfuerzo colectivo de sus federadas en la producción de alimentos, la defensa de la Revolución y el trabajo comunitario.

En toda la provincia de Cienfuegos, decenas de mujeres han convertido parcelas, patios y pequeños espacios en trincheras productivas. Impulsadas por la FMC y los proyectos de desarrollo local, estas federadas siembran viandas, hortalizas y granos, aplican técnicas agroecológicas y rescatan semillas autóctonas, todo en un contexto de limitaciones de insumos que ellas sortean con ingenio y trabajo voluntario.

Hoy, la historia de Yoenia Torres Silva resume esa entrega. Desde hace más de una década, esta rodense, desarrolla en su solar una finca integral que combina huertos intensivos, cría de aves de corral y un pequeño sistema de riego por goteo.

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