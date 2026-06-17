Rinden honores a Máximo Gómez en aniversario 121 de su fallecimiento

Un 17 de junio de 1905, hace hoy 121 años, fallecía en La Habana el Generalísimo Máximo Gómez Báez, una de las más altas figuras militares de las gestas independentistas cubanas y paradigma de lealtad a los ideales de libertad y justicia social que aún resuenan en el pensamiento político de Cuba.

El insigne dominicano-cubano, quien había sido trasladado por su familia desde Santiago de Cuba pocos días antes debido a su delicado estado de salud, expiró en la casona ubicada en Quinta y D, en el barrio habanero del Vedado, luego de haber cumplido agotadoras jornadas de trabajo político con la membresía del Partido Liberal en la región oriental.

En un acto político y ceremonia militar —presidido por el miembro del Buró Político, general de cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General, y el integrante del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Agroalimentario, José Ramón Monteagudo Ruiz— el pueblo de Cuba le rindió homenaje este miércoles.

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