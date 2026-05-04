La Mejorana, hecho trascendental en la historia de Cuba

El 5 de mayo de 1895 ocurrió uno de los hechos trascendentales de la Guerra, el encuentro de Antonio Maceo, Máximo Gómez y José Martí en el oriental ingenio La Mejorana, para acordar estrategias de lucha.

De la reunión abierta ante un grupo de oficiales, los tres jefes continuaron el intercambio en la casa vivienda del ingenio azucarero.

El encuentro entre los tres jefes de la Revolución tuvo lugar en la casa del administrador de la colonia de cañas del antiguo ingenio de La Mejorana, Germán Álvarez; sitio actualmente ubicado en la provincia de Santiago de Cuba.

Era una casa de campo amplia de cuatro habitaciones, con un hermoso framboyán en el patio posterior.

Lo que quizá no sabían los congregados, era que aquella residencia donde se iba a producir el encuentro más transcendental de la Revolución de 1895 resultaba conocida de los mandos españoles como de visita frecuente de los mambises.

Según el relato del alférez Ramón Garriga, en aquel momento asignado como ayudante de Martí, la mesa del almuerzo estaba dispuesta debajo del framboyán del patio y en ella se sentaron 18 personas: Gómez en el centro, Martí a su derecha y Antonio Maceo a la izquierda. A la derecha del Apóstol, José Maceo; y a la izquierda del General Antonio, Paquito Borrego y Jesús Rabí.

Foto tomada del periódico Sierra Maestra