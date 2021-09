Resuelto problema de bloqueo celulares Xiaomi en Cuba

Después de varios días en vela, los dueños cubanos de móviles marca Xioami respiran en paz, tras recuperar los servicios de sus dispositivos. Recientemente, cientos de usuarios alertaban en las redes sociales sobre el repentino bloqueo del software de sus teléfonos al ser detectados por la red al actualizar su sistema operativo o sencillamente, al navegar por la web.

En la red social Twitter, empleando la etiqueta #UnlockXioami, miles de usuarios consumidores nacionales de tecnología Xiaomi expresaron su inconformidad, sobre todo, temiendo el gasto que implicaría el desbloqueo en un taller particular de celulares (estimado entre mil y 3 mil pesos cubanos) o la adquisición de un nuevo celular de otra marca; por no dejar de mencionar, la imposibilidad de acceder mientras tanto a la información personal y archivos que guardaba en el móvil.

Los reclamos fueron hechos, en su mayoría, por personas que habían adquirido los dispositivos en los últimos seis meses, de los modelos Redmi Note 9 (Global), 9 S, 10, 10 Pro, 9A (IN), 9C, 10 T, y el X3 Pro (Global); aunque también hubo casos de equipos de generaciones anteriores.

Entre los que se pronunciaron estuvo L. Eduardo Domínguez, periodista del sitio web Cubadebate, quien denunció a través de un tweet el pasado viernes esta arbitraria decisión el pasado 10 de septiembre:

@Xiaomi @XiaomiMexico @XiaomiUK Why are phones being blocked in Cuba? Not even American companies do this. Cubans deserve an answer after years of preference for their phones. I open thread for complaints about this blockage 🧵🧶 pic.twitter.com/VN4hIZcPf7 — L Eduardo Domínguez (@l_e_dom) September 10, 2021

(Traducción: “@Xiaomi @XiaomiMexico @XiaomiUK ¿Por qué los teléfonos están siendo bloqueados en Cuba? Ni siquiera las compañías estadunidenses hacen esto. Los cubanos merecen una explicación después de años de uso y preferencia de sus teléfonos. Abro un hilo para elevar las quejas acerca de este bloqueo.”)

Tras la recuperación paulatina de sus sistemas operativos por parte de los dueños de Xioami en Cuba durante las últimas horas, en declaraciones a Canal Caribe, L. Eduardo Domínguez explica que la presión de los usuarios nacionales en redes sociales puede que haya ayudado a revertir la situación.

No obstante, enfatiza que el hecho de que la empresa china no se haya pronunciado al respecto públicamente puede inferir que haya sido algún tipo de error informático en cuanto a su red global; no una sanción directa contra la Isla, “una errata”.

Distintos medios de prensa se hacían eco de que tales eventos se debían a la inclusión de Cuba, por parte de la compañía china, en una lista de países y territorios donde estaba prohibido su uso. El artículo 14.2 de los Términos y condiciones de la empresa asiática estipula que:

“El Contrato y todos los Productos vendidos están sujetos a las leyes de control de exportación aplicables, incluyendo pero no limitándose a las leyes de control de exportación de los EE.UU. y de la propia jurisdicción del Comprador. El Comprador no podrá exportar ningún Producto comprado al Vendedor a ningún país o territorio o a ninguna parte si las leyes de control de exportación lo prohíben. Los países y territorios prohibidos incluyen Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán y la región de Crimea . Si el Comprador planea exportar cualquier Producto comprado al Vendedor a otro país, el Comprador debe obtener las licencias de exportación requeridas (u otras aprobaciones gubernamentales) antes de hacerlo”.

No obstante, aclara el sitio web especializado en tecnología y redes sociales Xataca que si bien en la prohibición de qué naciones no están autorizados a utilizar sus dispositivos es totalmente explícita, no especifica que, además, bloquee los dispositivos a distancia como castigo a esta violación.

El programador cubano, Erich García Cruz, reconocido en redes sociales por sus conocimientos acerca de las tecnologías de comunicación, en declaraciones a la revista Sputnik explicaba que debido a las restricciones del Bloqueo norteamericano contra la Isla, Xiaomi no le pueda vender teléfonos a ETECSA, pero “que un individuo compre el dispositivo en cualquier país y lo quiera utilizar en Cuba, ahí no hay problemas porque él no está exportando nada, solo adquiere un equipo y a partir de ese momento es de él.

“Es una flagrante violación de tus derechos como consumidor. El teléfono es tuyo y lo compraste legítimamente con tu dinero. Ese es el debate”, sentencia García Cruz.

El periodista L. Eduardo Domínguez a cargo de la sección Canal USB en Cubadebate enseña en el siguiente video cómo desbloquear tu sistema sin necesidad de acudir a un taller de reparación.

Desbloquea @Xiaomi fácilmente y sin ir a un taller.

Conéctate a una wifi. Listo. @ErichGarciaCruz 😎 pic.twitter.com/kKWAm3IOdM — L Eduardo Domínguez (@l_e_dom) September 11, 2021

Xiaomi desde hace varios años tiene gran popularidad en la Mayor de las Antillas, principalmente, por la relación calidad-precio de su tecnología. Según la OMDIA en el primer trimestre de 2021, la compañía de origen chino se encontraba en el tercer puesto en la lista de ventas globales, solamente superado por los emporios de Samgung y Apple.