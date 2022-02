Relaciones Cuba/USA: ¿Por qué ahora?

¿Por qué ahora? Es la pregunta que puede estar gravitando alrededor de las cabezas de muchos, después de oír las más recientes noticias sobre la reapertura de los trámites consulares de la embajada de Estados Unidos en La Habana y el alivio en el flujo de remesas. Si es de los que piensa que se trata de un gesto compasivo, si piensa que todo parte de la sensibilidad ante la situación de millones de cubanos, pues le alerto que va por el camino equivocado. De ser así, las medidas se hubieran implementado mucho antes, y no solo servicios consulares y remesas, se hubieran levantado muchas otras restricciones vigentes en tiempos de pandemia. Había escusa y contexto para hacerlo.

Las causas reales son muchas; y entre ellas podríamos mencionar un error de cálculo colosal en la actual administración. Hay consenso entre expertos y funcionarios cubanos en que Biden apostó por las asfixia, crisis económica, pandemia y las duras sanciones de Trump parecía una tormenta perfecta sobre la nuestro país, luego, tras los sucesos del 11 de julio, se esperaba la implosión, la debacle imparable, algo que tampoco sucedió. Incluso, en ese esfuerzo por condenar al gobierno cubano y a señalarlo una vez más como represor ante la comunidad internacional, solo pudieron movilizar a los de siempre. A pesar de las constantes declaraciones, de los mensajes diarios de la embajada de Estados Unidos en sus redes sociales, a pesar del escuadrón de plataformas digitales pagadas por la NED y la USAID, Washington no ha podido establecer determinadas matrices sobre Cuba con la fuerza que esperaban.

Quizás ese error de cálculo no hubiera ocurrido, de no haber cometido otro error que ahora intentan subsanar, y me refiero al cierre casi total de la embajada y sus servicios consulares. Al tomar esa medida durante el gobierno de Trump, Estados Unidos perdió a cierto personal, a buen entendedor pocas palabras, y con ese personal, perdió también la capacidad de tomarle el pulso a la situación interna del país. Aquí se une otro error, mejor digamos, otro papelazo, el de los mal llamados ataques sónicos, cuyas especulaciones fueron desde desconocidas armas acústicas hasta grillos caribeños, acusaciones sin fundamentos que no recibió el respaldo de la comunidad científica internacional.

Pero hay otro elemento, que no explica tanto el cambio en la Casa Blanca, pero sí el de algunos congresistas de Florida. Personajes como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez han solicitado al presidente Biden reabrir esos servicios consulares. Luego de pedir las más criminales medidas ¿a qué viene esto? Seguramente una de las razones es que este 2022 es un año electoral, y se trata de una exigencia de esa comunidad cubana que debe gastar mucho dinero, pero mucho dinero, buscando la reunificación familiar, sobre todo ahora en pandemia, a través de vías irregulares.

Y esto podría llevarnos a una conclusión interesante, si esa es una exigencia de buena parte de la comunidad cubanoamericana, la mayoría podríamos decir, entonces se hace más evidente que estos políticos no representan los intereses de estos electores, y algo muy importante, que son muchos los que no padecen de esa fiebre violenta, irracional y anticubana que ha marcado los últimos años en la Florida. Queda una lección, por muy alto y seguido que vociferen, no significa que sean mayoría.