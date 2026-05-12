Reitera Díaz-Canel en entrevista con Diario Público disposición al diálogo respetuoso con EE. UU.

El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez concedió una entrevista al periodista español Néstor Prieto, del Diario Público, en el contexto de las celebraciones por el Primero de Mayo en La Habana.

El diálogo, que transcurrió en las calles de la capital mientras se marchaba hacia la Tribuna Antimperialista y luego durante la espera por la llegada de miles de habaneros a la concentración, abordó la situación de Cuba bajo los efectos devastadores del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla por más de 60 años, y más recientemente del cerco petrolero que ha agudizado el castigo colectivo hacia el pueblo cubano.

El jefe de Estado habló de la disposición histórica de la Revolución cubana al diálogo con los Estados Unidos, bajo principios de igualdad y no injerencia en asuntos internos; se refirió también a la preparación de la nación para una posible agresión militar y las medidas tomadas por el gobierno cubano para superar la crisis económica, entre otros importantes asuntos.